Egymilliárd dolláros üzletet kötött a Magyar Honvédség

Ez a légvédelmi rendszer NATO- kompatibilis, több más ország is ezt használja - tette hozzá.

A miniszter azt mondta: a légvédelmi rendszer elsődleges célja az elrettentés, a biztonság erősítése, és a katonák kiképzését is segíti majd.

A dokumentum értelmében a Magyar Honvédség elfogadja az Egyesült Államok ajánlatát, a légvédelmi rakétarendszer szükséges komponenseit az amerikai Foreign Military Sales programon keresztül szerzi be, legkésőbb 2020. szeptember 30-ig.

