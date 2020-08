Nem érdekelte Vuhan a WHO nyomozócsapatát

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) küldöttsége, amelynek célja a vírus eredetének felderítése, fel sem kereste azt a várost, ahonnan a járvány kiindult.

Mivel előkészítő látogatásról volt szó, egyelőre nincsenek olyan eredmények, amelyekről be lehetne számolni – tudatta a WHO.

A WHO megerősítette, hogy a küldöttség nem járt a városban. Ezt azzal magyarázzák, hogy csupán előkészítette egy későbbi, nagyobb létszámú nemzetközi delegáció munkáját.

Vizitje során a küldöttség azonban útba sem ejtette azt a közép-kínai várost, Vuhant, ahonnan az első fertőzéseket jelentették 2019 decemberében, írja laptársunk, a Privátbankár.hu a Financial Times alapján.

A közelmúltban három hetes látogatást tett Kínában a WHO kétfős csapata, amelynek feladata elvileg az volt, hogy felderítse az elmúlt fél évben a világot megbénító koronavírus-járvány eredetét.

