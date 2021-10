Elindult és 2056-ig forog Garancsi Istvánék online VIP kaszinója

Néhány héttel azután, hogy Garancsi István és a kormányszóvivő férjének, Szalay-Bobrovniczky Kristófnak a közös cége, az LVC Diamond Játékkaszinó Kft. 2056-ig kapott koncessziós jogot a kormánytól az öt budapesti kaszinó és két online kaszinó üzemeltetésére, el is indult az ország legújabb online kaszinója. A vipcasino.hu már 2020 februárjában engedélyt kapott a Szerencsejáték Felügyelettől, de eddig nem lehetett rajta játszani. Most viszont aktiválták az oldalt a tulajdonosok.

Az nem derül ki, hogy mitől VIP ez az online kaszinó, az oldalon laikusok számára nehezen értelmezhető játékok érhetők el regisztráció után.

Nincs nagy verseny a hazai, legális online kaszinópiacon. A grandcasino.hu oldalt a Szima Gáborhoz köthető Cívis Grand Casino Kft. üzemelteti, míg vegas.hu és a vipcasino.hu LVC Diamond-hoz tartozik. A Szerencsejáték Felügyelet még tavaly februárban adott engedélyt a Vajna-hagyatékhoz tartozó LVC Diamond Kft.-nek a vipcasino.hu nevű online kaszinó működtetéséhez. A cég akkor még a Vajna-örökösök tulajdonában volt. Fő szabály szerint csak annak lehet online kaszinója, akinek hagyományos kaszinója is van. Ilyen koncesszióval pedig még a győri, pécsi és miskolci kaszinót birtokló Rákosfalvy Zoltán, győri ügyvéd (aki a Borkai-videóval híresült el), valamint a szintén Garancsi István nagyvállalkozóhoz köthető soproni kaszinó büszkélkedhet, de ők egyelőre még nem láttak fantáziát abban, hogy az online térben is beindítsák a nyerőgépeket.

Laptársunk is beszámolt arról, hogy egy esetleges kormányváltás után hatalmas összegű kártérítést kell majd fizetnie az államnak, ha azonnali hatállyal fel akarja mondani a kaszinók üzemeltetésére kötött koncessziós szerződéseket - ebben látja az egyetlen értelmét a szerencsejáték-piacot jól ismerő forrásunk annak, hogy a telex.hu cikke szerint a legértékesebb hazai kaszinókat üzemeltető cég, az LVC Diamond Játékkaszinó Kft. 2056-ig kapott koncessziós jogot.

Az eddigi kaszinó-koncessziók 10 évre szóltak, ezért korábbi cikkünkben úgy számoltuk, hogy 2034-ig szólnak majd az új szerződések. Hogy a 2056 végül miként jött ki, az egyelőre nem világos, ezért kérdéseket küldtünk a Szerencsejáték Felügyeletnek (nem kaptunk választ), amely még szeptember 1-jén ennyit közölt:

Megújult engedélyek alapján folytathatják működésüket az LVC csoport által üzemeltetett kaszinók. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélyezési eljárásának eredményeképpen hosszútávra biztosítottá válik az érintett hagyományos és online kaszinók átlátható, a játékosvédelmi és közegészségügyi szempontokat figyelembe vevő felelős működése. Mindezek mellett az új engedélyek alapján fizetendő koncessziós díjak, valamint a szerencsejáték-szervezési tevékenységgel összefüggésben keletkező játékadó jelentős többletbevételt eredményez a központi költségvetés számára

- fogalmaztak.

Gulyás Gergely miniszter szerint az állam jól járt azzal, hogy a legértékesebb hazai kaszinókat üzemeltető cég, az LVC Diamond Játékkaszinó Kft. 2056-ig kapott koncessziós jogot. Kérdésünkre emlékeztetett: a 35 évre szóló koncessziós lehetőségről szóló szabályt még a Horn-kormány fogadta el. Szerinte most is minden jogszerűen történt. Gulyás Gergely hozzátette: a kormányszóvivő férje nem most lett üzletember, akkor is az volt, amikor a Fidesz ellenzékben volt, ezért nem lát morális kérdést az ügyben.