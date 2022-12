Elképesztő vagyonokat költöttek el a fociklubok a játékosokra

Az uniós pénzekért bármit – az Integritás Hatóság is szerepet kap a vagyonnyilatkozati rendszerben

Az idei évre vonatkozó vagyonnyilatkozatokat is a „régebbi”, szigorú szabályok szerint kell leadniuk a kiemelt közszereplőknek, de azért mellette egy kisebb könnyítés is belekerült – derül ki a szerda éjszakai Magyar Közlönyben kihirdetett salátatörvényből. Az új szabályok azt is előírják, hogy a vagyonnyilatkozatokat megvizsgálhatja az Integritás Hatóság is.