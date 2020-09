Így születnek az álhírek az álhírgyárban - A hét videója

Még nyár elején számoltunk be a legfrissebb tagállami nettóbér-statisztikáról, mely finoman szólva sem festette a legragyogóbb képet a hazai bérnövekedési trend eredményéről. Most, három hónappal később egy frissen létrehozott alapítvány, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány terjedelmes elemzésben próbálta bebizonyítani, hogy mindaz, amit állítottunk és amit megmutattunk, az álhír. Ennek érdekében még hivatalos módszertanoknak, pénzügyminisztériumi és jegybanki gyakorlatoknak is nekiment. Az elemzés mindemellett olyan torzításokat tartalmaz, hogy muszáj elmagyaráznunk, miért is fontos, releváns és összehasonlításra a legalkalmasabb mutató az átlagbér.