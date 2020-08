Elmondta Orbán Viktor, hogy mit gondol a kormány a belorusz válságról

Szerinte aznap három balti kollégájával, valamint a német külügyminiszterrel és az uniós külügyi főképviselővel is egyeztetett telefonon.

külügyminiszteri szinten is „égnek a vonalak” a minszki fejlemények miatt.

Az Európai Tanács rendkívüli videokonferenciáján Orbán Viktor arra szólított fel, hogy a fehérorosz válság után kialakult helyzetben az Európai Unió mielőbb készítsen valódi, átfogó geostratégiai tervet, amelynek az emberi jogi és demokratikus vonatkozásokon kívül katonai és gazdasági szempontokat is tartalmaznia kell - közölte Havasi Bertalan.

a Lengyelország által képviselt álláspontot a V4-partnerek mindegyike, így Magyarország is a leghatározottabban támogatja.

Orbán Viktor miniszterelnök a ma délelőtti V4-egyeztetésen ismét kiállt a Fehéroroszország ügyében képviselt lengyel álláspont mellett; az azt követő rendkívüli EU-csúcson pedig katonai és gazdasági elemeket is tartalmazó, átfogó uniós geostratégiai tervet szorgalmazott - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a tanácskozások után az MTI-vel.

