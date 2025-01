Tényleg kacsa lehet az előrehozott választás

Hogy pontosan mire is használta fel az NVI ezt az összeget, az a 2023-as zárszámadási törvényből nem derül ki, mert a fejezeti indokolás csak annyit ír, mint a 2017-es és 2021-es ilyen dokumentum. Nevezetesen, hogy megkezdődött „a közbeszerzési és beszerzési eljárások lefolytatása. Az ehhez szükséges előirányzat az intézményi költségvetésbe került átcsoportosításra és felhasználásra”. A 2024-es költségvetésben (melynek zárszámadása csak 2025 őszén lesz esedékes) a júniusban tartott dupla választásra 18,4 milliárd forintot különítettek el .

A most elkülönített előirányzat kétségtelenül jelentősen meghaladja a korábbi ciklusok 500-500 milliós összegét, viszont bőven elmarad egy országgyűlési választás tényleges költségétől. A 2018-as zárszámadás tanúsága szerint akkor még „megúsztuk” 6,6 milliárd forintból, ám 2022-ben már 11,6 milliárd forintunkba került az urnákhoz járulni. Meg kell jegyezni, 2022-ben egy népszavazással egybekötött országgyűlési választás volt, ami növelte a költségeket egy „mezei” országgyűlési választáshoz képest.

Országos választásokat ugyanis az utóbbi éveket tekintve 2018-ban, 2019-ben, 2022-ben és 2024-ben is tartottak. És azt találtuk, minden választást megelőző év költségvetésében

A kormányzat azonban igyekezett cáfolni a büdzsé számaiból levont következtetést, és közölték, „a következő országgyűlési választások 2026-ban lesznek, minden ezzel ellentétes híresztelés csupán ócska politikai hecckampány”. A kabinet részéről azt is hozzátették, a „biztosított összeg jelentős része informatikai fejlesztés, ami a választások akadályoktól mentes, egyéb rendszerektől független informatikai rendszerrel támogatott lebonyolításához járul hozzá”.

Mégsem újdonság, hogy a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a választást megelőző évre is jelentős összegeket kap. Mint arról lapunk is beszámolt, elsőként a Vox Populi választási kalauz nevű Facebook-oldal posztolta ki, a 2025-ös költségvetésben a 2026-os országgyűlési választások konkrét költségeire, így „postai küldemények (értesítő, határon túli választópolgárok tájékoztatói, levélcsomagjai) nyomda és postaköltsége, a központi biztosítású nyomdai termékek beszerzése, a választási irodák tagjainak képzése és a választási informatikai felkészülés költségei (például választási irodák által használt szakrendszerek felkészítése)” különítettek el 8,4 milliárd forintot.

Már a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választásokra is előirányoztak 7 milliárd forintot a 2023-as költségvetésben, sőt a 2022-es és 2018-as országgyűlési választások előtt egy évvel is megkezdődtek a következő évi voksolás előkészületei. Végignéztük az érintett évek költségvetéseinek vonatkozó részeit.

