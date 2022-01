Elsöprő népharagot hozott az elszálló üzemanyagár: miért lángol most egy ország?

A posztszovjet ország történelme több mint 20 évig szinte teljesen Nurszultan Nazarbajev elnökről szólt, ő 1991-től irányította Kazahsztánt, a hatalmat csupán 2019-ben adva át a szellemi örökségét szinte minden szempontból követő, és orosz támogatást élvező Kászim-Zsomart Tokajevnek, aki jelenleg is hatalmon van.

A tüntetések direkt kirobbanásához közvetlenül az LPG-árak megemelkedése vezetett, azonban Erika Marat a Washington-i Egyetem professzora egy podcastban adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy ez sokkal inkább csak a lángot fellobbantó gyufa volt, mint a tűz valódi oka, hiszen a kazahsztáni lakosság több éve egyre elégedetlenebb. Mint mondta, az olajban rendkívül gazdag ország lakói elvétve éreznek ebből a gazdagságból bármit is, és a mindent átszövő szegénység, korrupció és gazdasági egyenlőtlenségek mellett mindeközben a rezsim nagyjai elképesztő gazdagságban élnek. Ez utóbbira egyébként jó példa az is, hogy a 24.hu cikke szerint a volt elnök, Nazarbajev és családja már elmenekült Kazahsztánból, feltehetőleg az elmúlt 20 évben összevásárolt nyugati luxusingatlanjaik egyikébe.

Miért tüntetnek?

A tüntetések már rég nem csak az üzemanyagárakról szólnak, és ez a hozzájuk kapcsolódó kommunikációs narratívában is meglátszik a professzor szerint. A kazah utcákon most több csoport is tüntet, hiszen míg az ország nyugati részében a jobban szervezett szakszervezetek álltak elő követelésekkel, addig a városokban például az Oyan aktivistái tüntetnek - a főleg fiatalokból álló szervezet még a 2019-es hatalomátadás során jött létre, és azért küzd, hogy valódi politikai változás történjen az országban.

A különböző szervezett csoportok mellett azonban megjelent a hétköznapi emberek ereje is, hiszen a munkásosztály és az alsó-középosztály tagjai nagy számban érkeztek a városokba a környező falvakból azért, hogy bár szinte teljesen szervezetlenül, de csatlakozzanak a tüntetéshez.