Ennyire félremérik már az inflációt?

Amerikában is, Magyarországon is vannak súlyos kételyek az inflációval kapcsolatban. A legtöbben magasabbnak érezzük, mint a hivatalos érték, de a szakembereknek is vannak kritikái. Van olyan módszer, amelynek használatával legalább négyszer akkora lenne az inflációs mutató, mint amit közzétettek.