Érik Szijjártó Péter újabb orosz kitüntetése

A Reuters a Portfolio által szemlézett összesítése szerint 32 milliárd köbméterre, 2023-hoz képest 13 százaléknyival többre emelkedett az Európai Unióba irányuló orosz gázexport, és ezzel még mindig nagyjából egymilliárd köbméterrel több gáz érkezett az uniós országokba, mint Kínába.

A lap szerint az emelkedésben komoly szerepe volt annak, hogy 2023 októbere és 2024 szeptembere között Magyarországra jóval több orosz gáz érkezett a Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül haladó déli útvonalon, mint az a magyar-orosz hosszútávú szerződés alapján várható lett volna. Ebben ugyanis évi 3,5 milliárd köbméter szerepel, míg ebben az időszakban Magyarország 7,8 milliárd köbmétert importál ezen az útvonalon keresztül.

2024 decemberében is magasabb volt az unióba irányuló orosz gázexport a tavalyi évhez képest, naponta 91,3 millió köbméter orosz gáz érkezett a déli útvonalon és az Ukrajnán keresztülhaladó útvonalon összességében, ez 7 százalékkal több, mint a 2023. decemberi mennyiség.

A magyar gázimport növekedésében az is szerepet játszik, hogy Magyarország közbeiktatásával más európai szereplők is vásároltak orosz gázt, részben továbbértékesítésre is: többek közt éppen Ukrajnába is jutott a kerülőúton érkező orosz gázból.

Kérdés, hogy alakul az orosz gázexport januártól, ugyanis Ukrajna január 1-jével felfüggeszti az orosz gáz tranzitját – ezt a lépést Szlovákia is erősen nehezményezi, Robert Fico miniszterelnök válaszlépésekkel is megfenyegette Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.