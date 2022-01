Évtizedes mélypont Kínában: a gazdaság is bajba kerülhet

Az elmúlt hat évtized legalacsonyabb szintjére esett vissza Kína népességnövekedése, a bejelentett adatok alapján mindössze 0,34 ezreléket ért el. A gyarapodás 1961 óta nem volt ilyen alacsony. A nemzeti statisztikai hivatal közlése szerint 10,62 millió gyermek született 2021-ben, míg 10,14 millióan haltak meg. Az adatokat természetesen többen kétségbe vonják, és úgy vélik, eleve kozmetikázták azokat. De még ha igazak is, He Yafu, a The New York Times-nak nyilatkozó független demográfus szerint „egy olyan nagy populációval rendelkező ország, mint Kína számára a néhány százezres különbség születések és halálozások között gyakorlatilag nulla növekedést jelent.” A tudós úgy véli, ez a trend nem visszafordítható.

Nem így a párt

Természetesen nem így gondolkodnak a kínai döntéshozók, akik maguk is látják, hogy a csökkenő születésszám a növekvő életszínvonallal és várható élettartammal párosítva egy elöregedő társadalomhoz és gazdasági válsághoz vezet, hiszen a munkaképesek száma csökken, szemben az eltartásra váró idősebbekkel. Mindez munkaerőhiányhoz vezet, hosszú távon pedig visszafogja a gazdasági növekedést és az adóbevételt, ami az idősek eltartásához szükséges.

Ha pedig mindez nem lenne elég Pekingnek, a hétfői adatok alapján az is kiderül, hogy az utóbbi negyedévben a gazdasági növekedés is 4 százalékosra csökkent. Persze ezzel együtt az ország éves bővülése 8,1 százalék, amely így is meghaladja az előrejelzett 6 százalékot. Viszont szakértők szerint Kína gazdasági kilátásait a jelzett 8 százalék ellenére elhomályosítják a vállalkozásokra vonatkozó szigorított szabályok, az ország egyes ingatlancégeinek pénzügyi helyzete és az omikron terjedése miatti növekvő aggodalmak.

Ami a születések számát illeti, Kína már évek óta kísérletezik a trend megfordításával, a rossz hírű „egykerendszert” elengedte, és először két gyermek vállalását engedélyezték, 2016-tól pedig már háromét is.