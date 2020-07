Fel lehetne újítani a Lánchidat annyi pénzből, amennyivel az adóhatóságnak tartoznak

Több mint 14 millió forinttal lehetett felkerülni a legnagyobb adósok legfrissebb, pár napja közzétett top 60-as listájára. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint 14 199 632 forint adóhiánnyal még "el lehetett csípni" a 60. helyet a magánszemélyeket (vállalkozókat) és társaságokat egyaránt tartalmazó listán.

A megállapított adóhiány azonban egy dolog, erre rakódnak a bírságok, késedelmi kamatok, pótlékok, és minél régebbi az ügy, annál jobban hízik az állam felé fennálló kötelezettség.

Az előbb említett esetben például a közel 14,2 millió forintos adóhány kétszeresére rúg az úgynevezett "megállapított jogkövetkezmény" összege: a kimutatás szerint 29 937 139 forinttal próbálja megterhelni a - fő profilja szerint pr-, kommunikációs tevékenységgel foglalkozó - egyéni vállalkozó számláját a NAV.

Ennél két nagyságrenddel nagyobb összeg kellett a lista első helyének megszerzéséhez. A NAV szerint a Total Ink Kft. esetében 1 794 506 000 forint adóhiányt tartottak nyilván a július 10. adatok szerint, a megállapított jögkövetkezmény összege pedig meghaladta a 3 milliárd forintot: egészen pontosan 3 288 486 000 forint volt.

Meggyűlt a bajuk a NAV-val

A cég fordulatos éveket tudhat maga mögött: a 2019-es beszámolója ugyan még nem elérhető (a koronavírus-járvány miatt a kormány lehetővé tette, hogy a normál esetben május végi beadási határidő helyett szeptember végéig teljesíthessék számadási kötelezettségüket a cégek), de egy évvel korábban nettó 2 milliós értékesítési árbevétele volt a társaságnak, míg 2016-ban még 6,67 milliárd forintot írtak bele ebbe a rubrikába. Ehhez képest az adózott eredményben nem volt lényeges eltérés a két évet összevetve: 2016-ban 657 ezer forintot, 2018-ban 389 ezer forintot értek el (a köztes, 2017-es évben 49 ezer(!) forintos értékesítési árbevételre kicsivel több, mint 1,2 millós adózott eredmény jutott).

Hasonlóan fordulatos, de pont fordított lefutású időszaka volt a Total Ink Kft.-t 2016 vége óta tulajdonló SCH Trade Irodatechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek. A cég 2016-ra még szerény 200 ezer forintos árbevételt tüntetett fel, ami 2018-ra 4,76 milliárd forintra ugrott fel. Mindkét cégben egy szlovákiai címen bejegyzett személy az ügyvezető, aki mögött kiterjedt cégháló található.

A főtevékenysége szerint vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelemmel foglalkozó Total Ink Kft. baja még tavaly gyűlt meg a NAV-val: a cégnyilvántartás szerint 2019 augusztusában indított végrehajtási eljárást a céggel szemben az adóhatóság illetékes hátralékkezelési osztálya.

Még az előzőnél is színesebb vállalkozási múltja van a lista második helyén álló magánszemélynek. Az ő személyéhez kötötten 776,9 millió forint adóhiányt tárt fel a NAV, a megállapított jogkövetkezmény pedig meghaladja az 1,4 milliárd forintot. Az nem derül ki a listából, hogy milyen minőségben került be a kimutatásba a magánszemély, mindenesetre vállalkozói adószám nem szerepel a neve mellett. A cégnyilvántartásokból ellenben megtudható, hogy két cégben is volt érdekeltsége, ebből az egyik esetében egy tavalyi bírósági végzés rendelte el a kényszertörlést. A cégdokumentumok szerint ez a társaság 2020 eleje óta szerepel a legnagyobb adózók listáján.

Mire elég ennyi pénz?

A másik érdekeltségnél is sor került idén a kényszertörlés elrendelésére. Ennek előzménye lehetett, hogy a NAV ennél a társaságnál is végrehajtást kezdeményezett még tavaly nyáron. A bírósági közleményekből kiderül, hogy a cég elmulasztotta letétbe helyezni a 2018-as évről szóló beszámolóját. A elektronikus adatok azonban másról is árulkodnak: 2018-ban a Fővárosi Főügyészség Gazdasági Bűnügyek Osztálya indított büntetőjogi intézkedést a cég ellen.

A listán szereplő cégek, magánszemélyek összesen 10,86 milliárd forint adóhiányt hoztak össze, a jogkövetkezmények pedig 14,67 milliárd forintot tesznek ki. Ennyi pénzből az év harmadában fedezni lehetne a fogászati ellátásokat az egészségbiztosítási alap büdzséjéből, vagy meg lehetne duplázni a gyermeknevelési támogatások éves összegét. De hogy aktuálpolitizáljunk is, ebből a pénzből biztos neki lehetne kezdeni a Lánchíd felújításának, amire a kormány 6 milliárd forintot biztosít a fővárosnak.