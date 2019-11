Felveszi a kesztyűt a Google a fake news ellen

A Google a továbbiakban meg kívánja szüntetni azt a gyakorlatot, hogy érdeklődés, vagy éppen e-mail cím alapján szűrhessék a politikai hirdetők az online felhasználókat - jelentette be a cég, így készülve a december 12-i nagy-britanniai általános választásokra.

A döntés értelmében a politikai hirdetést megjelentetőknek hamarosan már csak arra lesz lehetőségük, hogy korra, nemre, illetve lakhely szerint célozzák a felhasználókat – írja a Financial Times.

A Google arra vállalt kötelezettséget, hogy az intézkedést Nagy-Britanniában még hetekkel a választások előtt bevezetik, az EU-ban az év vége előtt, és 2020. január 6-i határidővel pedig az egész világon érvénybe fog lépni a változtatás.

Fotó: depositphotos.com Fotó: depositphotos.com

Addig is a hirdetők célozhatnak a Google keresésekben, a hirdetési technológiát használó webhelyeken és a YouTube videóplatformján az általuk összegyűjtött e-mail listák alapján, vagy valamilyen érdeklődési kör alapján, így például egy adott sportág rajongóira.

Az Egyesült Államokban a Google emellett lehetővé tette a nyilvános választói nyilvántartások célzását, és hogy erre politikai hovatartozás szerint is legyen lehetőség, bár az Egyesült Királyságban ez az érvényben lévő törvényi szabályozás szerint soha nem is volt engedélyezve.

A politikai hirdetések természetéről jelenleg is folyó viták, és az azokhoz fűződő aggodalmak, valamint a mindannyiunk által osztott demokratikus normák tisztelete okán a Google mindenképpen szeretné mostani intézkedésével növelni a választók bizalmát a képernyőkön megjelenő hirdetésekkel kapcsolatban – mondta Scott Spencer a Google Ads termékmenedzsmentért felelős elnökhelyettese.

A Google lépése vélhetőleg növeli majd a Facebookra nehezedő nyomást, hogy az kövesse a cég példáját. A social media egyik vezető cége jelenleg azt a politikát folytatja, hogy még azoknak a hirdetéseknek a megjelenést is engedélyezi, melyek egyértelműen félrevezetők lehetnek. A Twitter ezzel szemben nem jelentet meg politikusok által fizetett hirdetéseket, és egyértelműen korlátozza kampánycsoportok célzását.

De nem mindenki támogatja a tervezett változtatásokat. Donald Trump amerikai elnök kampánystábja szerdai tweetjében úgy fogalmazott, hogy a Facebook 2020-ra fontos kampányeszközöktől szándékozik megfosztani őket.

A Facebook szóvivője elmondta: „Több, mint egy éve példátlan átláthatóságot biztosítunk az összes amerikai szövetségi és állami kampányban, és minden hirdetésben tiltjuk a választók befolyásolását.”A politikai hirdetők számára ugyanakkor továbbra is nyitva áll az a lehetőség, hogy az úgynevezett kontextuális célzás technikáját alkalmazzák a Google-on – közölte a cég, hozzátéve, hogy félrevezető tartalmakat vagy „bizonyíthatóan hamis állításokat”, különösen azokat, amelyek célja az emberek elriasztása a szavazástól, egyértelműen tiltanak már most is.