Fitch: majdnem 3 ezer milliárd dollárral lesz szegényebb a világ az idén

A Fitch londoni elemzői közölték: nem számítanak arra, hogy az általuk vizsgált 20 hónapos előrejelzési távlatban az Egyesült Államok és az euróövezet hazai össztermékének értéke visszatérne a koronavírus-járvány előtt mért szintekre, akkor sem, ha a járvány okozta válság az idei év második felében a várakozásoknak megfelelően jelentősen enyhül. Más nagy londoni házak is egész éves globális recessziót várnak 2020-ra, de eddig a Fitch Ratings 3,9 százalékos idei világgazdasági visszaesést valószínűsítő új előrejelzése a legborúlátóbb.

A Fitch Ratings várakozása szerint az euróövezeti átlagon belül Olaszországban 8 százalékos, Spanyolországban 7,5 százalékos, Franciaországban 7 százalékos, Németországban 6,2 százalékos GDP-visszaesés lesz az idén. A cég az amerikai hazai össztermék 5,6 százalékos, a japán GDP-érték 5 százalékos zuhanását valószínűsíti az idei évre, és Kínában is csak 0,7 százalékos növekedést vár 2020-ra.

Ez azt is jelenti, hogy a világgazdaság által az idén várhatóan előállítandó bruttó jövedelem 4500 milliárd dollárral marad el a cég által a járvány előtt 2020-ra valószínűsített szinttől - áll a tanulmányban. A hitelminősítő a világ legnagyobb gazdasági erőcentrumai közül az euróövezetben várja a legmélyebb recessziót: új prognózisa szerint a valutauniós gazdaság hazai összterméke 2020 egészében 7 százalékkal zuhan.

