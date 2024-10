A Fitch nem kímélte a kormány akciótervét

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Kapcsolódó cikk Már a Magyar Közlöny is közölte, hogy a kormánynak van egy gazdasági akcióterve A program részleteit azonban még ki kell dolgozni.

Péntek este teszi közzé egy másik nagy hitelminősítő, az S&P is a magyar hitelbesorolási döntését: egy kedvezőtlen döntés komoly negatív hatással lehet a piacokra — figyelmeztet a HVG.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter fényes elképzeléseit is minősítették Fotó: MTI

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!