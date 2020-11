Földön, vízen, levegőben - százmilliárdokat osztogat a kormány a friss Magyar Közlönyben

A fenti kormányhatározatok összesen több mint 678 milliárd forintos pénzosztást jelentenek - ez az öszeg több évet ölel fel és 150-nél is több projektet érint. És ez még korántsem minden: számos további, szerdán közzétett kormányhatározat oszt szét további milliárdokat - ezek között természetesen szép számmal akadnak sportfejlesztések is. A közel 13 milliárd forint sorsát itt ismertettük.

Az egyik kormányhatározat szerint kiemelt társadalmi igény van egy új közforgalmú kikötő építésére Mohácson, ennek korábban megítélt támogatását növeli most a kormány. Eredetileg 4,75 milliárd forintot kapott volna erre Mohács önkormányzata, most újabb 2,8 milliárd forinttal fejelik meg a támogatást - ami így eléri a projekt összköltségének 97 százalékát.

Fejlesztik a honvédséghez tartozó, az állami repülések céljára szolgáló Pápa Bázisrepülőteret is. Itt meg kell hosszabbítani a reptéri kifutópályát, ezért elbontják a 13. számú Pápa–Tatabánya vasútvonal útban lévő, érintett szakaszát, és újra üzembehelyezik helyette a Franciavágás és Veszprémvarsány közötti szakaszt. A bontást a honvédelmi miniszter felügyeli és finanszírozza, a másik szakasz üzembehelyezését az innovációs és technológiai miniszter intézi, ehhez 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány.

A Győr-Pér Repülőtér fejlesztését is támogatja a kormány, erre a mostani fázisban pénzt nem adnak, az innovációért és technológiáért felelős miniszternek kell előterjesztést készítenie a fejlesztés megvalósításáról.

Növelik a Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. elnevezésű projekt támogatását is, az eredeti 5,7 milliárd körüli támogatási összeget mintegy 665 millió forinttal egészítik ki.

A Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szükséges fejlesztéseket is támogatja a kormány - a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos, azaz Waberer György vezetésével. 2020 és 2024 között közel 150 milliárd forintot költ erre a kormány az adófizetők pénzéből. Bár az egyes programelemek között lehet mozgatni a pénzt, a kiindulási pont szerint a legtöbb forrás

A Közlönyben van egy kormányhatározat átcsoportosításról is - a már rég kiürült Gazdaságvédelmi Alap terhére (tehát a hiányt növelve) több mint 27 milliárd forintot csoportosítanak át térségi fejlesztésekre. 65 projekt részesül a pénzből, túlnyomó többségük útfejlesztésre, útfelújításra, járdahálózat fejlesztésére irányul, de van köztük csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére, idősek otthona kialakítására, óvoda-felújításra, könyvtárfejlesztésre, temető kialakítására, játszótérépítésre, ivóvízrendszer rekonstrukciójára, állatmenhely létesítésére irányuló projekt is. Az érintett települések száma több mint 50.

a) az M6 autópálya, Bóly és Ivándárda, országhatár közötti szakasz, b) a 37. számú főút, Gesztely és Szerencs közötti szakasz négynyomúsítása, c) a 260. számú főút, Sajószentpéter–Berente elkerülő szakasz, valamint d) az M76 gyorsforgalmi út, Keszthely-Fenékpuszta és Zalaegerszeg (észak) közötti szakasz

Összesen 157 milliárd forint forrást biztosít 3 év alatt a kormány a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítására - ebből az idei évre 14,3 milliárd forint jut, 2021-re 108 milliárd, 2022-re pedig közel 35 milliárd forint. A projektlista 82 projektet tartalmaz, köztük kisebb, 5 számjegyű bekötőutak és elsőrendő főutak is vannak.

A szerdán éjszaka megjelent Magyar Közlöny tele van olyan kormányhatározatokkal, amelyek kisebb-nagyobb fejlesztési projektek támogatásáról szólnak - ezek közül most a közlekedési infrastruktúrát érintő bejelentéseket összegezzük.

