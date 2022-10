Folyamatosan ágyúzzák a keleti és déli ukrán városokat

Ukrajnának is vannak kamikáze drónjai, amelyeket a partnerországoktól kapott, és a fegyveres erők használják is azokat - jelentette ki Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján. Közölte, hogy várhatóan az ukrán légierő is hamarosan kap Switchblade 600 típusú drónokat. Mint mondta, ezek a legmodernebb típusúak közé tartoznak, nagy a teljesítményük, és remélhetőleg az ukrán harctéren is jól teljesítenek majd.

Rommá lőtt házból néz ki egy férfi Nikopolban miután orosz rakétatámadás érte a dél-ukrajnai várost. Fotó: MTI/AP/Kosztyantin Liberov Rommá lőtt házból néz ki egy férfi Nikopolban miután orosz rakétatámadás érte a dél-ukrajnai várost. Fotó: MTI/AP/Kosztyantin Liberov