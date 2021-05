Folyamatosan csökken az új fertőzöttek száma

A koronavírus.gov.hu adatai szerint 382 az új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 798 955 főre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. A járvány tavaly szeptember óta tartó második, illetve harmadik hullámában ilyen alacsony számú új fertőzött egyetlen napon sem volt.

Ahogy a fertőzések száma esik vissza, a mintavételek is úgy csökkennek, ezúttal bő hétezer tesztet végeztek, ugyanakkor az 5 százalékos fertőzöttségi arány alacsonynak mondható.

Elhunyt 64 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 277 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 640 964 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 128 714 főre csökkent.

2197 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 251-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 714 992 fő, közülük 2 749 235 fő már a második oltását is megkapta. Már több mint 5 millió 76 ezren regisztráltak oltásra és 84 százalékuk meg is kapta azt. Ma is folytatódik a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon.