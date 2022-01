Fontos döntés: kitolták a rendőrök kötelező oltásának határidejét

Lapunk információi szerint az elmúlt napokban voltak olyan helyek, ahol a kapitányságokon dolgozó rendőröket és az adminisztrációs feladatokat ellátó főelőadó hölgyeket egyesével hívta be a rendőrkapitány, hogy tudassa velük, kitolják a kötelező oltás időpontját. Azt is közölték velük, hogy aki nem oltat, az nem kapja meg a hathavi nettó fizetéssel egyenértékű fegyverpénzt, ahogy karácsonyi pénzben sem részesültek az oltatlan rendőrök. Minderről nem láttak semmiféle hivatalos, írásos dokumentumot, csak szóban hangzott el az információ.

Megkeresésünkre tegnap az ORFK sajtóosztályától még azt az információt kaptuk, amikor az oltás elhalasztásáról szóló közszájon forgó információról kérdeztük őket, hogy forduljunk a Belügyminisztériumhoz (BM). Akkor még azt is hozzátették:

„Sokan azt értik félre, hogy a rendelet szerint a belügyminiszter módosíthatja a január 31-i határidőt, tehát feltételes mód szerepel a fogalmazásban. ”

Természetesen kérdéseinket elküldtük a BM sajtóosztályára, ahonnan azóta sem kaptunk választ, bár december elején a Népszavánval a tárca annyit közölt, hogy a miniszter betartja a jogszabályban rögzített határidőt, vagyis január 31. előtt elárulja a döntését.

Így is lett, ugyanis Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkárától csütörtökön megtudtuk, hogy a döntés megszületett, a hír igaz: eltolták a kötelező oltás felvételét.

„Most délután kaptuk meg a Belügyminisztérium körlevelét, amelyben az áll, hogy a katasztrófavédelem, a rendőrség és a büntetésvégrehajtási területeken, a nem ügyfelekkel dolgozók állományában április 30-ig meghosszabbították a kötelező oltás felvételének időpontját. Örülünk, hogy így az év elején megfogalmazott levelünkben feltett kérdéseink egy részére most kaptunk választ” – mondta el érdeklődésünkre a főtitkár.

Azt is hozzáfűzte, hogy a beoltatlan rendőrök számáról továbbra sincsenek pontos adatai, hiszen egyetlen egy számot árult el novemberben a Belügyminisztérium, miszerint 69-31 százalék az átoltottság az oltottak javára, de ez a minisztérium dolgozóira vonatkozó statisztika volt. Mivel nem adják ki a teljes állományra vonatkozó adatokat, jelen pillanatban az oltatlanok aránya lehet 5, 10, de akár 20 százalék is.

„Mindenesetre annyira nagy a rendőrhiány a kapitányságokon, hogy 5 százalékos hiány is megakaszthatja a munkát” – jelentette ki Pongó Géza.

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalának elnöke, Powell Pál még január 13-án küldte el az említett levelet a Belügyminisztérium helyettes államtitkárának, amelyben arra kérte Zsinka Andrást, tegye lehetővé, hogy megismerhessék a rendvédelmi szervek vezetőinek javaslatait a kötelező oltás miatt a rendőrségeken tapasztalható feszültségek kezelésére és az oltási határidők betartására vonatkozóan. Mint írta:

„Az oltást fel nem vett munkavállalók, miután a szervek humánpolitikai területéről nem kapnak érdemi választ a problémáikra, tanácstalanok és nő az elégedetlenség közöttük.”

A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke szerint pedig már honlapjukra is kitették a helyettes államtitkár aláírásával ellátott dokumentumot.

„Nagyon örülünk a kötelező oltás határidejének eltolásának, de a január 19-i érdekegyeztető ülésen ezen kívül még az is fontos fejlemény, hogy az iskolaőröknek sikerült kigazdálkodni a garantált bérminimum juttatását. Azt viszont sajnáljuk, hogy a szenior státuszon foglalkoztatott kollégák részére a fegyverpénzt

nem állapították meg juttatásként

- tette hozzá dr. Bárdos Judit lapunknak, aki december elején még úgy számolt, hogy a nagyjából 36 ezer hivatásos rendvédelmi alkalmazott közül legalább 10 ezer nem rendelkezik oltással, míg a 15 ezer rendvédelmi igazgatási jogviszonyban dolgozó (riasz-os) és a Munka törvénykönyve szabályai alapján foglalkoztatott munkavállalóból legalább kétezren lehetnek ilyenek.

A nem kevés oltatlan dolgozótól való megválás ezek szerint valóban nyomós ok lehetett arra, hogy kitolják a rendvédelmisek kötelező oltását, már csak a közelgő választások okán is. Másfelől pedig az a fura helyzet is előállt, hogy a veszélyhelyzet miatt valószínűleg le sem szerelhetnék a távozást választó kollégákat. Nem kizárt, hogy a döntést majd diszkriminatívnak ítéli meg a többi érintett munkavállaló - köztük a sztrájkra készülő pedagógusok -, akikkel igen komolyan betartatták az oltási határidőket. (Még ha az oktatásban pár méltányossági kérelmet határozott időre ki is adott az Emberi Erőforrások Minisztériuma).

Ausztriában felléptek a rendőrök

Ausztriában február 1-jétől minden 18 éven felüli lakosnak kötelező lesz a koronavírus elleni oltás, ezért január 11-én az osztrák rendőrök egy része nyílt levelet írt Ausztria új belügyminiszterének, Gerhard Karnernek, hogy vonják vissza az oltási kötelezettséget, mert óriási a megosztottság a rendvédelmi dolgozók között emiatt. Mint írják, ha a rendőrségen létszámhiány lép fel a kötelező oltás bevezetése miatt, mindenképpen számítani kell arra, hogy az Osztrák Köztársaság számos motivált, elkötelezett és képzett rendőrt veszít el.