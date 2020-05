Friss koronavírus-statisztika: tovább javul a helyzet Magyarországon

Egyelőre továbbra is csak vidéken vannak érvényben lazább korlátozó intézkedések, a kormány a várakozásokkal szemben szerdán még nem döntött a budapesti és Pest megyei korlátozások enyhítéséről, előtte ugyanis konzultál virológus és orvosszakértőkkel, valamint megvárja a budapesti polgármesterek véleményét. A ma délelőtti kormányinfón további részletek derülhetnek ki a kérdésről - erről az mfor.hu is tudósít.

