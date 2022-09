Fuvarozók: az évközi útdíjemelés miatt azonnali 3-5 százalékos áremelés lenne indokolt

Drasztikusan megemelkedhetnek a szállítási költségek Magyarországon, miután Palkovics László technológiai és ipari miniszter hétfői rendeletben kihirdette a 2023-as évre vonatkozó autópályamatrica-díjakat és kilométer-arányos útdíjakat – utóbbiak ráadásul nem is január 1-jétől, hanem már október 15-től emelkednek. Ami a magyar családok pénztárcáját közvetlenül érinti, az természetesen a személyautók matricadíja. Ebben a D1 díjkategóriában – hasonlóan az utánfutók U kategóriás díjához – a heti (pontosabban 10 napos) matricák ára 44, a havi matricák ára pedig 71 százalékkal fog többe kerülni, mint idén.

A motorkerékpározás szerelmesei is mélyebben kell, hogy a zsebükbe nyúljanak: az ő D1M kategóriájukban a tíznapos matrica 72, a havi matrica pedig 63 százalékkal fog drágulni.

Az autópálya-matricák közül a legnépszerűbbek 40-70 százalékkal drágulnak Az autópálya-matricák közül a legnépszerűbbek 40-70 százalékkal drágulnak

Infláció alatti mértékben, csupán 5 százalékkal emelkednek a megyei matricák árai (valamennyi járműkategóriában), a buszosok B2-es díjszabása (mindegyik időtartamra), illetve az éves matricák árai motorra, személyautóra és utánfutóra is.

A D2-es kategóriát egyszerűen kisteherautóknak szokás nevezni, ám ennél azért szélesebb a kör: a 3,5 tonnánál nem nagyobb megengedett össztömegű kisteherautók mellett ide tartoznak a 7 főnél több személy szállítására alkalmas személyautók is. Az ő esetükben a tíznapos matrica 5, a havi matrica 21, míg az éves matrica 49 százalékkal fog többe kerülni.

Másfél hete még a miniszter is másképp gondolta

Maga az emelés mértéke is több mint fura. A vonatkozó minisztériumi rendelet ugyanis 2020 óta azt mondja ki, a tárgyévet (azaz jelen esetben 2023-at) megelőző év augusztusi, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által az előző évre vonatkozó augusztusi, egy évre vonatkozó (azaz az előző év augusztushoz viszonyított) fogyasztói árindexszel „módosul” (sic!) a matrica ára – minden kategóriában, minden időtartamra. A kijelentő mód pedig egy automatizmust jelent, vagyis hogy nem a miniszter pillanatnyi hangulatától függ, épp melyik kategóriának akar kedvezni vagy épp melyiket szeretné büntetni. Ez az automatizmus azt is jelenti (jelentené), hogy mivel a KSH idén augusztusban 15,6 százalékos inflációt mért az előző év augusztusához képest, nem emelkedhetnének ennél magasabb mértékben a matricaárak.

A differenciált matricaár-emelkedés olyannyira meglepő volt, hogy alig másfél hete még az illetékes technológiai és ipari miniszter, Palkovics László sem így gondolta. Az RTL Klub Híradója meg is kérdezte a minisztert, változtatnak-e a díjemelés szabályain, miután a pénzromlás üteme 24 éve nem látott szintre gyorsult.

„Hát ugye hoztunk egy szabályt egyszer, ami ezt a szabályt írta le. Ezen nem nagyon hiszem, hogy kívánnánk változtatni”

– felelte a miniszter a riporter kérdésére. Ehhez képest hétfő este meglepetésként érte az autós társadalmat, hogy egyes matricák esetén csupán 5, míg más, népszerűbb kategóriáknál akár a 70 százalékot is meghaladó mértékű volt az emelkedés. (A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. szerint az idei év első hat hónapjában eladott 7,8 millió matricából 4 millió volt tíznapos, 2,2 millió pedig havi.)

A 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű teherautók azonban nem matricát vásárolnak, hanem kilométer-arányos útdíjat fizetnek a HU-GO rendszerben. Ez az összeg egy – tengelyszámtól függő – alapdíjból és egy, a jármű környezetvédelmi besorolása alapján megállapított szorzóból áll. Utóbbi az EURO V vagy annál „zöldebb” teherautók esetében 0,85, az EURO I vagy annál rosszabb besorolású gépkocsik esetében 1,15, négy- vagy több tengelyes jármű esetén pedig 1,2. Az alapdíjakat pedig a miniszteri rendelet rögzíti külön a gyorsforgalmi utakra, külön a főutakra. A rendelet október 15-ével az alapdíjakat is egységesen az idén augusztusi infláció mértékének megfelelően, 15,6 százalékkal emelte meg.

Hidegzuhany

„Hidegzuhanyként” értékelte az új útdíjrendeletet lapunk kérdésére Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) főtitkára. Emlékeztetett, két éve vezette be a kormányzat azt a szabályt, hogy az útdíjakat minden évben az augusztusi infláció mértékével emelik meg, a konkrét számokat pedig november végéig teszik közzé, hogy legyen idő felkészülni a január 1-jei díjemelkedésre. Arra, hogy a kilométer-arányos útdíjak már október 15-ével emelkednek, úgy reflektált, hogy ez nehézséget okoz, ugyanis a fuvarozók jellemzően úgy szerződnek, hogy az egy tárgyévre, azaz január 1-től december 31-ig tartó időszakra vonatkozik.

„Tudomásunk szerint nincs olyan ország Európában, mely ne év elején változtatna útdíjat”

– emelte ki, hozzátéve:

a változtatás nem ad még 30 napnyi felkészülést sem a fuvarozóknak.

A fuvarozók érdekképviseleti vezetője szerint ezzel a szabályozási környezettel szemben egy bizalmatlanság alakul ki a vállalkozókban, nem lesz tervezhető a költségvetésük, a megbízásaik.

Az emelés mértékével kapcsolatban elismerte, nemzetközileg is bevett szokás az inflációkövető emelés, de a váratlan évközi emelés következményeként az önköltségek is nőttek, ami miatt most

belföldi fuvarozás esetén egy 4-5 százalékos,

nemzetközi fuvarozás esetén pedig 3-4 százalékos azonnali fuvardíjemelés lenne indokolt.

Árvay Tivadar leszögezte, ez egy objektíven mérhető valós költségnövekedés, amit a fuvarozóknak jogos lenne áthárítani a megbízókra. Azonban a kisebb, nem túl tőkeerős fuvarozó cégek esetében sokszor „a megbízó diktál”, ezért most nehéz helyzetbe kerülnek – mutatott rá a főtitkár.

Az érdekképviseleti vezető emlékeztetett, a DigiLog Consulting által közzétett Közúti Fuvarozási Árindex (KFX) a 2022-es évre már korábban is akár 30 százalékos fuvardíj-emelést prognosztizált a szektor költségnövekedései (rezsi, bérek, üzemanyag, a járművek árát, a szervizköltséget) miatt.

„Ennek a 30 százaléknak nagyon nagy jóindulattal a felét tudták érvényesíteni a vállalkozások, ehhez képest kellene most egy további 3-4 százalékos díjemelést érvényesíteni”

– ismertette Árvay Tivadar. Úgy vélte, a szektor kisebb, nem elég stabil önköltségszámítási rendszerrel működő kis- és középvállalkozásait már csak a lendület meg az esetleges tartalékaik viszik előre.

Árvay Tivadar, az MKFE főtitkára (Fotó: YouTube / N1TV) Árvay Tivadar, az MKFE főtitkára (Fotó: YouTube / N1TV)

A közeli jövőről szólva a főtitkár felvázolta, hogy 2023-tól júliusi inflációs adat alapján október 1-jei díjemelések lesznek, ami azt fogja jelenteni, hogy a magyar fuvarozók „kétszer fognak a megbízókkal megküzdeni”, egyszer az októberi emelés előtt és egyszer az év eleji tendereken, ahol a nemzetközi útdíjakkal kell kalkulálniuk.

A közúti fuvarozói alágazatról Árvay összességében úgy vélekedett, az őket sújtó nehézségek miatt, úgymint a járműbeszerzési problémák, az üzemanyagárak emelkedése, a kritikus és egyre súlyosabb munkaerőhiány, valóságként jelenhet meg az ellátási láncok zavara a hazai és az európai uniós piacon is.