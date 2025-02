Gázellátás: faramuci a helyzet

Az Európába importált folyékony földgáz (LNG) mennyisége 19 százalékkal csökkent 2024-ben egy év alatt, amivel 2021 óta nem látott mélypontra esett. A magyarázat az, hogy a kontinens kormányai igyekeznek alternatív energiaforrásokkal kiváltani a földgázt energiamixükben – idézte a Guardian az Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) kutatóintézet jelentését.

Eközben az LNG fogadására képes kapacitásokat folyamatosan bővítik. A jelenlegi tervek szerint Európa ilyen termináljait 60 százalékkal akarják bővíteni 2021 és 2030 között. A fejlesztések élén Németország, Hollandia, Törökország, Franciaország, Belgium, Görögország, Finnország, Lengyelország és Horvátország halad.

Kell vagy nem?

Az IEEFA szakértői szerint a két egymásnak ellentmondó tendencia azzal a veszéllyel jár, hogy hatalmas kihasználatlan kapacitások épülnek ki elnyelve egy nagy rakás tőkét. A kutatás szerint az Egyesült Királyság LNG-importja 47 százalékkal hanyatlott 2024-ben 2023-hoz képest, ami felveti a kérdést, hogy érdemes-e folytatni az északi-tengeri olaj- és gázkitermelési projekteket. Eközben minden erőfeszítés ellenére nem szűnt meg az orosz gáz importja Európába. Az elmúlt évben érkezett LNG felének az USA volt a forrása, ám orosz folyékony gázból 18 százalékkal érkezett több, mint egy évvel korábban. A magyarázat abban keresendő, hogy ez az orosz LNG rövid távú egyezmények alapján került a nyugat-európai piacra, amelyről a hosszú távú megállapodásokkal bevitt orosz gázt tiltották ki.

Csúcsra futott a Török Áramlat

Közben a Török Áramlat gázvezetéken az Európába irányuló orosz gázszállítások már a második egymást követő héten rekordokat érnek el – idézi cikkében az Index a TASZSZ orosz hírögynökség számításait, amelyek a szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatának (ENTSOG) adatain alapulnak. Február 10. és 16. között a Törökország és Bulgária határán lévő kompresszorállomáson (a Török Áramlat tengeri részének szárazföldi folytatásán) keresztül történő szivattyúzás meghaladta a 396 millió köbmétert. Ez abszolút heti szállítási rekord a vezeték 2020. januári elindítása óta. A korábbi csúcs egy héttel korábban 392 millió köbméter körül volt. Múlt héten hétfőn, február 10-én szintén megdőlt a napi szállítási rekord – 56,7 millió köbméter – a vezetéken keresztül. Ezzel a Török Áramlat európai irányú átlagos forgalma februárban 12 százalékkal magasabb, mint 2024 decemberében, és 10 százalékkal magasabb, mint januárban.

Az Oroszországból a Fekete-tengeren keresztül Törökországba tartó 31,5 milliárd köbméteres Török Áramlat gázvezeték célja Törökország, valamint Dél- és Délkelet-Európa országainak gázellátása. Jelenleg ez az utolsó aktív útvonala az Európába irányuló orosz vezetékes gázszállításoknak, miután az Ukrajnán keresztül történő tranzit megszűnt. A Török Áramlat hossza 1100 kilométer – ebből 935 kilométer a tenger alatti szakasz –, és két párhuzamosan futó vezetékszálból áll. A két ág összesen évi 31,5 milliárd köbméter kapacitású.