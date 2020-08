Görögországban is kezd felpörögni a járvány, szigorítások jönnek

Görögország is visszaállítja a korlátozó intézkedések egy részét, mivel minden korábbinál több új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak.

A görög kormány ezen felül utazási korlátozásokat vezet be több uniós állam (Svédország, Belgium, Spanyolország, Hollandia, Cseh Köztársaság) polgáraival szemben.

Az érintett szigetek közé tartozik Korfu, Kos, Kréta, Mykonosz, Rodosz, Szantorini és Zakynthosz, emellett Katerini, Larissa, Szaloniki és Volos városra, valamint Chalkidiki-félszigetre is vonatkozik a tiltás.

Számos városban és településen, köztük közkedvelt üdülőhelyeken éjféltől be kell zárniuk az éttermeknek és bároknak, közölte Aristotelia Peloni görög kormányszóvivő.

Ismét szigorításokat vezet be Görögország a diagnosztizált, új koronavírus-fertőzöttek számának emelkedése miatt, írja laptársunk, a Privátbankár.hu.

