Gulyás Gergely elmondta, ki tehet az inflációról és miért kell az EU pénze a pedagógusok béremeléséhez

Némi uniós pénzt már kaptunk, márciusban elfogadják a többihez szükséges törvénymódosításokat

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az atv.hu-nak adott interjúban beszélt arról: szerinte maga az EU is vesztes lesz, ha megegyezés híján a saját tagállamaitól uniós forrásokat tart vissza, sőt nem is elsősorban Magyarország vagy Lengyelország kudarca, hanem az Európai Bizottságé. Elmondta: az uniós forrásokból 130 milliárd forint már érkezett is, ez az uniós hétéves költségvetés előlege, a Magyarországot összesen megillető pénzek 1,5 százaléka.

"Az igazságszolgáltatás szervezetéről szóló törvény módosításáról részletekbe menően megállapodtunk a Bizottsággal, a törvénymódosításokat az Országgyűlés márciusban elfogadja. Ez az egyetlen olyan - az uniós szóhasználat szerint - +szupermérföldkő+, ami a helyreállítási és a kohéziós uniós forrásoknál is a további kifizetések feltétele. A gyermekvédelmi törvény pedig az EFOP Plusz program oktatási lábát érinti, de - a félreértések elkerülése végett - a Bizottság is egyértelművé tette, ez a pedagógus béremelésre nem vonatkozik" - mondta Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi Kormányinfón, 2022. decemberében. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Pedagógus-béremelés: kell az unió pénze

A miniszter egyetértett Novák Katalin államfő azon kijelentésével, hogy a pedagógusok anyagi megbecsülése sem uniós forrásoktól, sem a magyar gazdasági helyzettől nem függhet. "Ennek megfelelően járunk el, hiszen pillanatnyilag költségvetési forrásokból tudunk csak pedagógusbért emelni. Egyetértünk a pedagógusokkal abban, hogy keveset keresnek, az uniós forrásokon a béremelés üteme múlik. A nagyobb mértékű azonnali emeléshez valóban szükség van azokra a Magyarországot megillető forrásokra is, amelyek az uniótól járnak nekünk" - tette hozzá .

Mint mondta, jövőre több mint 2600 milliárd forintot kell fordítani a rezsicsökkentés fenntartására, az energiaszámlák kifizetésére az állami szektorban. Ez minden családnak, így a tanárok családjának is havi 181 ezer forint állami támogatást jelent. Természetesen jobb lenne még több bért emelni, de ilyen energiafelár mellett máshol van a költségvetés teljesítőképességének a határa. Két év alatt, 2025 január elsejére majdnem megduplázzák a pedagógusok fizetését, de ehhez átmenetileg a minket megillető uniós pénzekre is szükség van - mondta.

Megszavazzák a következő szankciós csomagot is

Arra a kérdésre, hogy az Oroszország elleni szankcióknak a meghosszabbítását megszavazza a februári EU-csúcson Orbán Viktor, Gulyás Gergely azt mondta: ha megkapjuk mindazokat a mentességeket, amit eddig is megkaptunk, amelyek a magyar érdeknek megfelelnek, akkor az európai egység fenntartása az érdekünk.

Az energiaárakról szólva úgy fogalmazott: ha radikálisan csökkenne a gáz vagy az áram ára az európai tőzsdén, akkor a lakossági piaci árat - tehát a rezsicsökkentett érték fölötti árat - lehetne csökkenteni, és nem az átlagfogyasztás alapján meghatározott határon kellene módosítani.

Gulyás Gergely tudja, hol kell keresni az infláció felelőseit

Az elmúlt két hónapban a magyar infláció Európában az egyik legmagasabb, majd a legmagasabb volt, azt megelőzően pedig hosszú ideig a középmezőnyben volt. Már a koronavírus-járványból való kilábalás a kereslet élénkülésével komoly inflációval járt és ehhez társultak még a háború és a szankciók hatásai: a brutális energiaárak, a forint árfolyamának gyengülése is. Ebből a három okból legalább kettő mindenhol fennáll. Az árstabilitás és a 3 százalék alatti inflációs cél elérése a jegybank feladata, de ennek elérése távolról sem csak tőle függ - mondta Gulyás Gergely. Hozzátette: a cél az, hogy jövő év végére egy számjegyű inflációt érjünk el, és szerinte az egy reális cél.

"(...) ha a felelősöket keressük, akkor először meg kellene találni a felelőst, aki miatt kirobbant a koronavírus, másodszor pedig megnevezhetjük az oroszokat, akik megtámadták Ukrajnát, harmadszor a brüsszeli szankciókat követelő tagállamokat"

- mondta Gulyás Gergely.

Kijelentette: az árstopok politikája a kormány szerint egyértelműen fékezi az inflációt. ("Ez az a pont, ahol kedélyes egyet nem értés van a kormány és a jegybank között" - mondta.) Ahogy az elmúlt hónapban a forint árfolyamának erősödése és stabilizálódása is sokat segít. Hozzátette: sajnos az energiaár-robbanással megnőttek a szállítási költségek és jelentős mértékű az import is. Ehhez társult a fogyasztás növekedése, ami önmagában is felhajtja az árakat. Ezért fontos, hogy néhány létfontosságú termék továbbra is a tavalyi áron kapható és ezért küzdenek az inflációt eredményező szankciók kibővítése ellen.

A miniszter szerint egyébként csak Matolcsy Györgyön múlik, hogy kitölti-e jegybankelnöki megbízatását. "A jegybankelnöki tisztsége még csak a miniszterelnök bizalmától sem függ onnantól kezdve, hogy a kinevezése megtörtént" - mondta.