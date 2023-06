Ha eurót váltana a nyaraláshoz, akkor ezt a cikket olvassa el!

Orbán Viktorék a megtakarítások megadóztatásával akarnak plusz pénzt behajtani – A hét videója

Orbán Viktorék ragaszkodnak a költségvetés tavaszi parlamenti ülésszak alatt történő elfogadásához, ám ez kockázatokat hordoz. A megtakarítások révén elért jövedelmek zömére a 15 százalékos személyi jövedelemadó mellett 13 százalékos szociális hozzájárulási adót is kivetnek, és ez az adóemelés már megjelenik a büdzsé bevételi oldalán is. A különadók továbbra is maradnak, a fokozatos kivezetésnek is csak kisebb jelei mutatkoznak. Ha a sarokszámok közül bármelyik nem teljesül akkor dominószerűen fog összeomlani a 2024-es költségvetés. A hét videójában Csabai Károly főszerkesztőnk Dobos Zoltán újságíróval elemzi a jövő évi büdzsét.