Ha Matolcsy Györgyön múlik, idén pluszpénzt kapnak a nyugdíjasok

A következő évben 3 százalékkal emelkednek a nyugdíjak a parlament előtt lévő költségvetési törvényjavaslat szerint. A jegybanki előrejelzés arra az évre is magasabb - 3,2-3,3 százalékos - áremelkedést vetít előre, bár ez a különbség jóval csekélyebb, mint ami idén kialakulni látszik. A nagy kérdés itt is az, hogy a nyugdíjasok kosara szerint számolt infláció mekkora lesz. Ugyanakkor jövőre már bejön a 13. havi nyugdíj első, egy heti részlete, ami az átlagnyugdíj esetében mintegy 35 ezer forintot jelent éves szinten a havi nyugdíjon felül.

A tegnap megjelent számok alapján is járna az időseknek a kompenzáció a tervezettnél magasabb infláció miatt, hiszen a 3,2-3,3 százalék is nagyobb, mint a kormány 2,8 százalékos terve. Ráadásul a jegybanki stáb a fogyasztói árindexre vonatkozó előrejelzését közölte, nem a nyugdíjas inflációra, ami - mint említettük - idén elszakadt a teljes társadalmat leképező kosár szerint számolt inflációtól.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!