Ha tud, várjon szerdáig a tankolással

Minimális korrekciót figyelhetünk meg a hét közepén az üzemanyagok áraiban - tette közzé a holtankoljak.hu. Várhatóan a benzin ára bruttó 2 forinttal fog csökkenni, a gázolaj ára viszont továbbra is változatlan marad, már 10 napja nem változottt a gázolaj ára itthon.

A 95-ös benzin átlagára így 370 forintra változik, a gázolaj átlagára pedig marad 385 forint.

A hazai üzemanyagárakat meghatározó két tényező közül a múlt héten csak minimálisan emelkedett az északi-tengeri típus, a Brent hordónkénti ára, jelenleg 43 dollár alatt áll. A forint viszont erősödött a dollárral szemben, 310 forint alá ment be az árfolyam, sőt ma reggel már a 308-as szinthez közelített, ami az importárak mérséklődésén keresztül megalapozhatta a mostani enyhe csökkenést.

Az OPEC-országok úgy döntöttek, hogy augusztustól már nem 9,7 millió hordóval csökkentik a kitermelt olaj mennyiségét, hanem mérséklik 7,5-7,7 millió hordóra naponta. Ez a döntés azt is mutatja, hogy a piaci szereplők stabilabbnak látják az olajpiac helyzetét, arra számítanak, hogy a kereslet is folyamatosan emelkedni fog. Persze erre hatással lehet a koronavírus-járvány második hulláma is, de év végéig várhatóan 40 dollár körüli árszinten marad a Brent hordónkénti ára. Így itthon is arra rendezkedhetünk be, hogy az emelt jövedékiadó-mérték marad, az üzemanyagok átlagár szintje pedig 360-380 forint körül marad ebben az évben.

Amint az alábbi grafkonból látszik, a jelenlegi üzemanyagárak a koronavírus-járvány miatt március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet előtti szint környékén tartózkodnak.