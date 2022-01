Hableány kártérítési per: a valaha volt legmagasabb összegről van szó

2019. május 29-én a Margit híd tövében ütközött össze a Viking Sigyn fedélzetén 33 utassal, valamint a kapitánnyal és egy matrózzal haladó Hableánnyal. Az alperesek a két hajót üzemeltető és tulajdonló cégek, amelyek a felperesek szerint mindketten felelősek a magyarországi hajózás történetének egyik legsúlyosabb balesetéért - melyről a Telex tudósított.

Még soha nem volt ilyen magas tét a magyar bíróságon. Fotó: MTI Még soha nem volt ilyen magas tét a magyar bíróságon. Fotó: MTI

A felperesek szerint a 4,3 milliárd forintos sérelemdíj egy 19 tételből álló pontrendszer alapján jött létre. A túlélőkkel és az áldozatok hozzátartozóival együtt 78 érintett van. (Nagyjából tehát fejenként 55 millió forintól van szó, bár az elosztás nem egyenletes.) Ügyvédjük szerint cinikus az alperesek érvelése, amikor a sérelemdíjat kérelmezők anyagi helyzetét taglalta.

De ha ez mégis szempont, akkor az ügyvéd megjegyezte: a Viking Cruises AG éves bevétele 800 millió dollár, mai árfolyamon 240 milliárd forint – ezzel is összevethető a 4,3 milliárd forint. Ehhez képest a szállodahajó cége 50-280 millió forintos összegeket lát kifizethetőnek: azaz, legfeljebb alig több mint a cég éves bevételének egy ezrelékét. (Ezt is csak a felelősség elismerése esetén. Igaz, egy egyezség megkötésére is volt kísérlet a Viking-hajókat üzemeltető cég és a túlélők, valamint az áldozatok hozzátartozói között, ez azonban nem a felelősség elismerését jelentette, csupán a baleset érintettjeként, gesztusként ajánlotta fel a cég, de nem jött létre megállapodás.)

Az ügyvéd a tárgyaláson megjegyezte, hogy a tömegszerencsétlenségek túlélői egész életükre traumatizálódnak. Elismerte, hogy a magyar joggyakorlatban szokatlan egy ilyen típusú igényérvényesítés, de hangsúlyozta: a per tárgya sem szokásos.

A Viking Sigyn képviselője a sérelemdíjat túlzóan magasnak tartja: elhangzott, hogy legitim ugyan figyelembe venni a dél-koreai árszintet, a vásárlóerő-paritást és az inflációt, de ez nem lehet ok arra, hogy az összeg a sokszorosa legyen egy magyar állampolgár sérelemdíjra vonatkozó igényének.

Az egyébként is bonyolult, büntetőügyekkel súlyosbított Hableány-tragédia polgári pere is legalább 2-3 évig eltarthat.

A szakértői állásfoglalásokkal megalapozottan a felperesnek kell bizonyítania a baleset következményeire vonatkozó állításait. A sérelemdíjért folyó polgári perrel kapcsolatos következő tárgyalást március 25-re tűzték ki.