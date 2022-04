Hamarosan az orosz olajat célozhatják a szankciók?

Az Európai Bizottság elnöke a Bild am Sonntag kérdésére úgy fogalmazott, hogy azok a tagállamok, amelyek képesek gyorsan szállítani fegyverrendszereket, segítsenek Ukrajnának, mert az ország csak így lesz képes helytállni az orosz haderővel szemben. Von der Leyen ezzel elsősorban azokra az országokra célzott, amelyek egyelőre vacillálnak a nehézfegyverek, például harckocsik vagy vadászgépek exportját illetően.

A hvg.hu cikke szerint Ursula von der Leyen emellett kijelentette, hogy az Európai Unió több orosz bank, köztük a Sberbank ellen is szankciókra készül. A lap cikke szerint EU mostanáig megkímélte a Sberbankot és a Gazprombankot, mert ezeken keresztül fizetnek az uniós tagállamok az orosz olajért és gázért. Von der Leyen azt is elmondta, dolgoznak egy olyan „okos mechanizmuson”, amely lehetővé teszi az orosz olaj szankcionálását is a közeljövőben.