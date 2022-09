Határvédelmi munkára kéri a polgárőröket Nyitrai Zsolt

A több mint 65 ezer, munkáját önkéntesen végző polgárőrre mindig számítani lehet, ha baj van: ha meg kell őrizni a települések közbiztonságát, ha meg kell védeni a magyar családokat vagy éppen az ország határait - méltatta a polgárőrök munkáját a miniszterelnöki biztos. Mint emlékeztetett, februárban Magyarország kormánya azt kérte a polgárőröktől, hogy még nagyobb jelenléttel vegyenek részt a déli határ védelmében. Ehhez a munkához költségtérítést is biztosítottak a szolgálatot végző polgárőröknek. Nyitrai Zsolt összegzése szerint több mint 11 ezer polgárőr vett részt a határ védelmében az elmúlt öt hónapban.

A kormány most arra kéri a polgárőröket, hogy folytassák a határvédelmi szolgálatot az év végéig, ehhez pedig továbbra is biztosítják számukra a költségtérítést - fűzte hozzá. "Ez egy komoly és felelősségteljes feladat, köszönjük a polgárőröknek, hogy a határvédelemben is segítik a rendőrök munkáját, hamarosan a határvadászokkal kiegészülve tehetik majd ezt" - közölte Nyitrai Zsolt. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a polgárőrség, egyedüli civil szervezetként vesz részt a határvédelemben.

Ennek során az elmúlt hónapokban 11 ezer polgárőr 110 ezer szolgálati órát teljesített, több mint 10 ezer elfogásban működtek közre és 20 esetben embercsempészettel kapcsolatban adtak jelzést a hatóságoknak - számolt be az eddigi eredményekről. A fokozott határvédelmi szolgálat a kormány felkérésére szeptember 12-től folytatódik, miután az érintett polgárőrvezetők egyhangúlag csatlakoztak ehhez - közölte Túrós András. (MTI)