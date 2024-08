Hernádi Zsolt tulajdonosként és szponzorként is felbukkant az esztergomi kézis lányok körül

Kedves Esztergomiak! Női felnőtt NB1-es csapatunk Esztergomi Kézilabda Club néven folytatja!

- jelentette be Hernádi Ádám esztergomi polgármester július 8-án. Csak azt az apróságot felejtette ki a bejelentésből, hogy új tulajdonosa is lett a csapat mögött álló cégnek. Nyilvános adatbázisok szerint az Esztergomi Kézilabda Sport Kft.-nek július 19-e óta az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Club mellett a Solva Hotel Kft. is a tulajdonosa lett. A Solva Hotel Kft. pedig konkrétan a Solva Magántőkealap tulajdonában van, ami a Gran Private Equity Zrt. által kezelt magántőkealap. A Gran Private Equity pedig Hernádi Zsolt Mol-vezér érdekeltsége 80 százalékban. Tehát a polgármester bejelentéséből az maradt ki, hogy a nagybátyja cége által kezelt magántőkealap lett az esztergomi női kézilabda NB I-be frissen feljtutott csapat tulajdonosa.

A Solva Hotel Kft. amúgy konkrétan a 4-csillagos esztergomi, az Aquasziget Élményfürdő szomszédságában lévő Portobello Hotel üzemeltetését végzi. Tavaly 1,5 milliárd forintos forgalom mellett 86 millió forintos nyereséggel zártak, miközben a saját tőke 394 millió forintra hízott.

Van még egy apró érdekesség.

A városnak legutóbb húsz éve volt élvonalbeli női kézilabdacsapata az Esztergomi KSE révén. A nyolc éve alakult, története első NB I-es idényére készülő mostani együttes július 11-én kezdi el a nyári alapozást 20 tagú játékoskerettel. Az egyesület névadó szponzora a Mol Nyrt. lesz

- írta a Nemzeti Sport.

Tehát a csapatnak nemcsak a tulajdonosa, hanem a névadó szponzora is a milliárdos, esztergomi kötödésű Hernádi Zsolthoz kapcsolható, hiszen köztudott, ő az olajtársaság elnök-vezérigazgatója. Ez így eléggé unikális megoldás, hogy a Mol éppen azt a csapatot találta szponzorálásra méltónak, amely az elnök-vezérigazgatóhoz köthető.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója

Így viszont már érthető, hogy honnan van a pénz. Különböző sportlapok már a nyáron beszámoltak arról, hogy négy fradistával erősít az Esztergom, amelynek Elek Gábor lett a vezetőedzője. Ő nagy név: korábbi szövetségi kapitány, a Ferencváros vezetőedzőjeként kétszeres bajnok, háromszoros Magyar Kupa-győztes, kétszeres KEK-győztes és Bajnokok Ligája-ezüstérmes. Felesége, Szucsányszki Zita a csapat erőnléti edzője, de játszik is. Korábban ő is a Fradit erősítette.

Persze sok meglepő nincs ebben, hiszen Esztergom valóságos Hernádiland. Lapunk is megírta, hogy a Hernádi-klán sem tudott különösebb csodát tenni a várossal, mégis alig vállalta valaki, hogy megmérkőzzön a Fidesz jelöltjével Esztergomban az önkormányzati választáson. Hernádi Ádám végül simán győzött. Nagyjából ez a működési modell: a Hernádi Zsolt Mol-vezér érdekeltségébe is tartozó Grand Hotel Esztergomot 2021 nyarán nyitotta meg a Solva Property Kft., az építkezéshez 3,2 milliárd forint állami támogatást biztosított a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A Mol eleve nagyon szereti a sportot. A Népszava írta meg, hogy február elején jelezte a cég: leányvállalata, a Mol Vagyonkezelő Kft. révén megvásárolja az Újpestet, a honi labdarúgó NB I egyetlen olyan klubját, amely eddig a NER-től függetlenül üzemelt. A csapatot működtető (és a bajnoki induláshoz szükséges licensszel rendelkező) gazdasági társaság, az Újpest 1885 Futball Kft. árát ugyan nem közölték a felek, a lap azonban egy adásvételre rálátó forrástól megtudta: a Mol 6.2 milliárdot forintot fizetett a belga Roderick Duchatelet érdekeltségi körébe tartozó cégért.