Húsvét után egyre többen fáradnak bele az elszigeteltségbe - figyelmeztet a német belügyminisztérium

Kiemelték: a társadalmi bizalom megőrzéséhez az eddiginél is fontosabb lesz a világos és egységes kormányzati kommunikáció, ha húsvét után is fenn kell tartani a korlátozásokat. Mint írták, az információ, "a tudás megteremti az intézkedések helyességébe vetett bizalmat". A többi között javasolták a koronavírus-tesztek további kiterjesztését és az úgynevezett kapcsolatkövető okostelefon-alkalmazások (contact tracking app) bevezetését a fertőzési láncolatok feltárására és megszakítására.

Emelkedett a vírus okozta betegség (Covid-19) halálos áldozatainak száma is, 171-el 2544-re.

A fertőzésen már átesett emberek számát becsülni lehet, mert csak a vírus megjelenésének tényét kell hivatalosan rögzíteni, és a vírus legyőzését nem kell bejelenteni. Az RKI becslése szerint 57 443-an estek túl a fertőzésen, ami 3530 esettel több az egy nappal korábbi 53 913-nál. Ez ugyan jelentős, 6,54 százalékos növekedés, de az új igazolt fertőzések száma továbbra is meghaladja a fertőzésből kilábaltak napi számát, az úgynevezett aktív esetek száma így ismét emelkedett.

Ugyancsak szombati adatok szerint az igazolt fertőzések számának alakulása alapján a járvány továbbra is viszonylag lassan terjed Németországban.

