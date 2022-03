Így diktál az Orbán-kormány az MTI-nek

A közmédia részeként működő állami hírügynökség, a Magyar Távirati Iroda (MTI) híreit politikai szempontok alapján manipulálják, és időnként a kormányfő közvetlen környezetéből mondják meg, minek és hogyan kell megjelennie a hírek között – ez derül ki a Direkt36 legújabb cikkéből, amely kiszivárgott belső dokumentumokon alapszik.

A Direkt36 tényfeltáró újságíró központ birtokába került egy kiterjedt dokumentumgyűjtemény, amely az MTI belső levelezésének darabjait és megjelenés előtt letiltott híreit tartalmazza az elmúlt évekből. A dokumentumok bizonyítják, hogy a kormány kommunikációs emberei időnként közvetlenül adnak utasítást arra, hogy mi jelenjen meg az MTI-ben.

Ezt bizonyítja például Havasi Bertalannak, Orbán Viktor sajtófőnökének egy 2019-es emailje is, amelyet az MTI-t is igazgató közmédiás vezetőnek, Németh Zsoltnak küldött. „Szia, ebből tudnátok írni egy hírt, forrásként rám hivatkozva? Köszi!” – írta Havasi. Arról kellett kiadni egy hírt, hogy Orbán Viktornak levélben köszönetet mondott egy európai zsidó ernyőszervezetet vezető rabbi. Később Havasi azt is elküldte, hogy mi legyen a pontos cím és bevezető. Az MTI szerkesztősége engedelmeskedett, és szó szerint követte az utasítást.

Leküldött emailes megrendelések. (Fotó: depositphotos) Leküldött emailes megrendelések. (Fotó: depositphotos)

A Direkt36-nak nyilatkozó, az MTI belső működését ismerő források szerint gyakori, hogy a minisztériumok sajtósai telefonon utasítják a tudósítókat arra, hogyan írjanak meg egy anyagot.

Egy másik kiszivárgott email is azt igazolja, mennyire magától értetődően szólnak bele a tartalomba felülről. Egy 2021-es emailből kiderül, hogy a Pénzügyminisztérium érdeklődött az MTI-nél, Varga Mihály miniszter Indexen megjelent interjúját tervezik-e szemlézni. Az illetékes MTI-s vezető szerkesztő erre azt válaszolta, hogy „még nem jött rá megrendelés, forduljanak a ktk-hoz” – ami azt jelentette, hogy a Kormányzati Tájékoztatási Központ dönthet arról, megrendeli-e a témát a hírügynökségtől.

A kiszivárgott iratokból az is kiderül, hogy a kormányzati szervek közleményeinek címét és bevezetőjét szigorúan tilos megváltoztatni, sőt, ez a szabály érvényes Mészáros Lőrinc tőzsdei érdekeltségének, az Opus Globalnak a közleményeire is. Egy másik dokumentum azt mutatja, hogy az Orbán Viktor programjairól szóló tudósításokat aprólékosan, előre megtervezik, kitalálják, mit kell kérdezni és Orbán válaszáról hogyan kell tudósítani.

A Direkt36 birtokába jutott több olyan belső levél is, amely bizonyítja, a sajtónyilvános események listáját tartalmazó Agenda nevű gyűjteményből évek óta szándékosan kihagyják a kormánypárti politikusok programjait, hogy a nem baráti médiumok ne tudjanak tudósítót küldeni az eseményekre. Ez azért lényeges, mert a legtöbb sajtóorgánum évtizedek óta e gyűjtemény alapján dolgozik és dönti el, milyen eseményre szükséges tudósítót küldenie.

Az állami hírügynökség munkája közszolgálat. Az általa kiadott hírekből dolgoznak a tévéhíradók, átveszik őket a vidéki lapok és ezeket alapul véve mondanak híreket a rádióadók. 2015-ben az MTI elvesztette az önállóságát, amikor betagolták a közmédiába. Ma a köztévé egyes csatornájának egyik részlegeként működik, munkatársai a 2022-ben már 130 milliárd forint közpénzből gazdálkodó MTVA alkalmazottai. A közmédiának a magyarok pontos és sokoldalú tájékozódását kellene szolgálnia, és a médiatörvény szerint függetlensége „a demokratikus társadalmi rend megfelelő működésének elengedhetetlenül szükséges feltétele”.