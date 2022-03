Ilyet még nem mondott Putyinra amerikai elnök

Ez immár az ukrán háború 22. napja, nézzük az legfrissebb fejleményeket.

Háborús bűnösnek nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt Ukrajna megtámadása miatt Joe Biden amerikai elnök szerdán újságíróknak nyilatkozva. Az amerikai elnök egy szerdai beszédében arról is szólt, hogy orosz csapatok kórházakat bombáztak és orvosokat ejtettek túszul. Egyben további segítséget ígért Ukrajnának az orosz haderővel szembeni harcához.

Később a Fehér Ház szóvivője később azzal pontosította az amerikai elnök nyilatkozatát, hogy Joe Biden nem jogi értelemben használta a mondottakat, hanem az érzelmei vezették amikor Putyint háborús bűnösnek mondta.

Újabb óriási amerikai fegyverszállítmány érkezhet Ukrajnába

Joe Biden ígérete szerint további hadieszközöket kap a megtámadott ország. Az elnök nem részletezte, hogy milyen eszközöket küldenek, de a hírek szerint a már korábban is juttatott kézifegyvereket, légvédelmi eszközöket és páncéltörőket adnak a legnagyobb számban. A hadianyagok értéke 1 milliárd dollár.

Ezernél is többen lehettek a lebombázott színházban

A helyi ukrán hatóságok szerint több mint ezren voltak abban a mariupoli színházépületben, amelyet szerdán bombatámadás ért - derül ki Vadim Bojcsenko polgármester éjszakai közléséből. A beszámolók és a napvilágot látott felvételek alapján elég egyértelműnk tűnik, hogy az orosz erők bombázták le a mariupoli színházat, ők mégis azt próbálják elhitetni, hogy az ukránok robbantották azt fel.

Why Russians need Mariupol so much#Mariupol is the most important #Ukrainian port on the Sea of #Azov. In addition, by capturing the city, #Russia will receive a land corridor to the annexed #Crimea, which it has been dreaming of for a long time.

1/3 pic.twitter.com/G2h2RBCjEb