Íme, Matolcsy Györgyék várva várt döntése

Keddi kamatdöntő ülésén nem változtatott a jegybanki alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, így annak mértéke továbbra is 6,5 százalék.

A jegybank kamatfolyosón sem változtatott, így az egynapos betéti kamat mértéke 5,50, míg az egynapos hitel kamata 7,50 százalék maradt.

Az MNB azt követően, hogy 2023 szeptemberében ismét a jegybanki alapkamatot tette irányadó kamattá, folyamatosan 25 és 100 bázispont között csökkentette azt, eddig egy kivétel volt, amikor a kamat tartása mellett döntött a Monetáris Tanács: idén augusztusban. A döntést követő jegybanki háttérbeszélgetéseken Virág Barnabás, az MNB alelnöke többször is hangsúlyozta, ülésről ülésre havonta, adatvezérelt módon döntenek a kamat mértékéről. Az elemzők szerint viszont az is előfordulhat, hogy idén már nem is lesz kamatvágás. Ez könnyen előfordulhat, mivel Virág már korábban is azt nyilatkozta, az általuk számított kamatpálya szerint a jegybanki alapkamat év végén 6,25-6,50 százalék lehet.

Vajon lesz még idén kamatvágás?

Fotó: MTI

Virág Barnabás külföldi hivatalos programja miatt a Monetáris Döntését ezúttal Kandrács Csaba alelnök indokolja a Monetáris Tanács döntését, az eseményről percről percre fogunk beszámolni délután 15 órától.