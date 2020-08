Iskolakezdés: fejesugrás a mélyvízbe – interjú Nagy Erzsébettel, a PDSZ tagjával

„Probléma az is, hogy önálló döntési jogkör kellene az iskoláknak, de nem abban, hogy a saját járványügyi protokollját kidolgozza mindenféle eszköz, pénz, létszám és takarítószemélyzet nélkül, hiszen mi nem vagyunk szakemberek, hanem abban, hogy ha nincsenek meg a biztonságos, egészséges munkavégzés körülményei, esetleg fertőzést diagnosztizálnak, bezárhassa az iskolát a vezető és elrendelhessen digitális tanrendet.”

Mindenki feszült, tele van indulattal és bizonytalansággal, s egymásnak feszülnek az álláspontok az iskolák és a szülők között is. A szülők többsége retteg a digitális oktatástól, hiszen munkába kell járnia, miközben az iskolakezdés 20-50 ezer forintjába kerül a családoknak, ráadásul vannak, akik a járvány miatt munkanélküliek lettek, vagy bevétel nélkül maradtak.

Jó lett volna ezeket a jogszabályokat előkészíteni, és a járványügyi protokollt is jogszerűen megalkotni. Ehelyett semmi sem történt a nyáron, például mai napig nem kaptak választ azok az intézmények, amelyek kértek plusz takarító személyzetet délelőttre. Annak idején sok iskolában kiszervezték a takarítást vállalkozóknak délutánra, s délelőttre csak 1-2 embert hagytak meg közalkalmazotti jogviszonyban. Ez a pár ember képtelen lesz majd elvégezni a folyamatos napközbeni fertőtlenítést, amit a járványügyi intézkedési tervben előírtak.

„Komolyan, az volt a kormány legfontosabb feladata, hogy iskolaőröket toborozzon és képezzen? Ami alatt például akciótervet lehetett volna kidolgozni, ha ismét digitális oktatásra kerül sor? Vagy felszerelhették volna eszközökkel a tanulókat, illetve a kormánynak döntenie kellett volna arról is, hogy a munkáltatóknak és munkavállalókat hogyan támogassák abban, ha otthon kell maradnia valakinek kisgyerekkel, mert keresőképtelenné válik arra az időre” – sorolja az elmaradásokat Nagy Erzsébet.

A felmerült hibrid oktatásról pedig az a véleménye, hogy a paralel zajló hagyományos és online tanítást meg is kellene fizetni, de még akkor sem lehetne győzni azt a munkamennyiséget.

„Bár hiába lenne megoldható a felső évfolyamokban a csúsztatott oktatás, nincs elegendő létszámunk hozzá, a meglévő tanárok is hosszabb ideig lennének kitéve a fertőzésveszélynek, akiknek a túlórát ki kellene fizetni, de ezt ugye nem szokták, s még az iskoláknak is nagyobb rezsiköltséget jelentene.”

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A fertőtlenítésre egész biztosan nem lesz létszáma az intézményeknek, hogy napközben rendszeresen megoldják úgy, ahogy a járványügyi protokollban szerepel. Pedig a közoktatásban dolgozók jelentős része veszélyeztetett az életkora, vagy a krónikus alapbetegségei miatt, illetve azok is, akik az idős hozzátartozójukat kénytelen ellátni.

Hiszen nem kell a szülőknek nyilatkozatot kitölteni, hogy hol jártak az előző 14 napban, pedig biztosan lesznek, akik épp Horvátországból esnek be az évnyitóra, nincs tesztelés, nincs hőmérőzés, nincs távolságtartásra lehetőség, nem kötelező maszkot viselni, gyakorlatilag semmiféle védelem nincs!

„Aztán maga az indulás is problémás, mert mindenféle védelem nélkül tárjuk ki az iskolák kapuit ” – mondja a pécsi tanárnő.

De itt van a megbízási szerződésesek problémája is. A digitális oktatásra való átállással elküldték őket, s kérdés, hogy ezek a zömében nyugdíjasok bevállalnak-e újra ilyen bizonytalanra feladatot?

Mint mondja, dilemma például az, hogy miképpen lehet megoldani a jelenlegi létszámokkal a tanév indítását ? Rengeteg ember hiányzik a rendszerből, sőt, még több is, mint amiről beszélnek, mert most már a szakképzésben tapasztalható munkaerőhiányt nem lehet látni, mert nem jelenik meg a közigazgatási állások között, hiszen kiszervezték őket a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alól.

„Itt most minden dilemma!” – válaszol Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szövetsége Országos Választmányának tagja arra a kérdésre, milyen problémákkal indul idén a tanév.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!