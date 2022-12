Ismét jön a népszerű repülőjárat Budapestről

A kéthónapos őszi tesztidőszak tapasztalatai azt mutatták, hogy Budapest és Kolozsvár közötti légi kapcsolat fenntartása kiemelt fontosságú, a járatok egészen február 15-ig elérhetővé váltak. – Ezen a már előkészített járaton tudjuk a magyar regionális repülés bevezetését a leghasznosabb módon szolgálni, erős referenciát felépíteni az utazók részére egy későbbi bővebb útvonalhálózat használatához – emelte ki a Somogyi-Tóth Dániel, a cég alapító résztulajdonosa.

A hétfő-szerda-péntek járatnapok továbbra is megmaradnak. Hétfő reggel, valamint péntek este fordulójárat közlekedik a két város között, szerdán azonban két alkalommal, reggel is és este is biztosít közvetlen kapcsolatot a regionális légitársaság Budapest és Kolozsvár között.