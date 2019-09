Ismét jön a pénzügyi vetélkedő a diákoknak

Az eddigi győztesek egyenlő megoszlásban kerültek ki Magyarország különböző területeiről, kettő Budapestről, kettő az ország keleti részéből (Egerből és Debrecenből) és kettő a nyugati feléből (Tatabányáról és Zalaegerszegről). Határon túli magyar csapatok is rendszeresen szerepelnek a döntőben, közülük a legjobb egészen a második helyig jutott.

Október 7-éig jelentkezhetnek 4 fős csapatok magyarországi és határon túli magyar középiskolákból a 2019. évi PénzSztár versenyre, amelyet az idén már hetedik alkalommal rendeznek meg – közölte Kerekes György István, a PénzSztár Versenyközpont vezetője.

A regisztráció ingyenes, a jelentkezés feltétele, hogy a csapat tagjai ugyanannak a középiskolának a 14-22 év közötti diákjai legyenek, akik még nem szerezték meg az érettségi bizonyítványt. A verseny október 10-én indul, a két internetes és négy helyszíni fordulót követően a döntőt december 10-én rendezik Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban.

„Már gimisként is érdeklődtem a pénzügyek iránt és a csapatmunka is nagyon fontos volt számomra, ezért nem is volt kérdés, hogy elindulok a versenyen. A PénzSztárt remek fejlődési lehetőségnek tartottam, és a fordulók során valóban rengeteg tapasztalattal és élménnyel gazdagodtam” – tekint vissza a verseny első évadját megnyerő csapat tagja, Antal Balázs, az egri Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium egykori diákja.

Az idén is a Budapest Bank kiemelt támogatásának, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fő szakmai partnerségének, valamint több mint 50 partnerszervezet (egyetemek, szakmai szervezetek és piaci szereplők) együttműködésének köszönhetően mérhetik össze pénzügyi, gazdasági, vállalkozási ismereteiket a középiskolások. A PénzSztár 2013-ban még hazai versenynek indult, de már a második évtől szép számban jelentkeztek határon túli magyar diákok is.

„Bár a verseny előtt egyáltalán nem tanultam pénzügyi témákról, az ezzel kapcsolatos kihívások és a csapatmunka felkeltette az érdeklődésemet. A PénzSztár lehetővé tette, hogy kipróbáljam magamat ezen az új területen, és rengeteg speciális tudással és élménnyel gazdagított. A verseny nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a jövőben pénzügyekkel foglalkozzak” – érzékelteti Sass Boglárka, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 2016-os győztes csapatának tagja, hogy az induláshoz nem kell semmilyen gazdasági, pénzügyi, vállalkozói előképzettség.

A verseny fő célja ugyanis éppen az, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a pénzügyi műveltség fontosságára, játékos formában mérje fel a tudásukat és tovább bővítse az ismereteiket.

A 24 eddigi nyertesből 22-en sikeresen felvételiztek valamelyik magyarországi felsőfokú intézménybe, sőt többen külföldi egyetemeken tanultak tovább. A tavalyi győztes csapat két tagja csak azért nem követte őket, mivel még tizenkettedikesek, ami egyúttal azt is jelenti, hogy az idei versenyen is elindulhatnak, megpróbálhatják megvédeni a címüket.

Egyikük, Fregán Doroti, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanulója úgy véli, „nagyon fontos, hogy mindenki tudatosan döntsön a pénzügyeiben, és a PénzSztár kiváló lehetőséget kínál az ehhez szükséges tudás megszerzésére. Bár nem ilyen irányban szeretnék továbbtanulni, biztos vagyok benne, hogy a mindennapjaim során hasznát veszem a versenyen elsajátított ismereteknek”.

Az egyes helyszíni fordulókban jól teljesítő csapatokra értékes nyeremények várnak, a győztes csapat pedig elnyeri a verseny fődíjait is, a Budapest Banktól fejenként 100-100 ezer forintot, valamint a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (Bamosz) által felajánlott egy-egy okostelefont.

A versenyre október 7-éig lehet nevezni a honlapon található regisztráció kitöltésével.