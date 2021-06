Itt a döntés: az idei diplomák is átvehetők nyelvvizsga nélkül!

Novák Katalin tárca nélküli miniszter, - aki a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs vezetője is egyben, s aki a mai Kormányinfón is megjelenik,- azt írta Facebook-oldalán, hogy a testület kedden javaslatot tett, a kormány szerdán döntött, ma pedig a Magyar Közlönyben már meg is jelenik a “nyelvvizsga-amnesztiáról” szóló kormányrendelet.

A frissen diplomázók is megkapják a kedvezményt. Fotó: Depositphotos A frissen diplomázók is megkapják a kedvezményt. Fotó: Depositphotos

Ezek szerint nyelvvizsga nélkül is kézhez vehetik diplomájukat, akik 2021. augusztus 31-ig sikeresen befejezik felsőoktatási tanulmányaikat.

Épp lapunk kérdésére válaszolta azt még 2020. november 26-án Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy:

"Nincs napirenden, hogy a most diplomázóknak is elengedjék a kötelező nyelvvizsgát".

Ehhez képest nagyot fordult a világ, a tavaly tavaszi felsőfokú tanulmányaikat végzőkhöz hasonlóan sokan örülnek ennek a döntésnek. Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára ugyanis két nappal ezelőtt kiemelte:

"Augusztus 31-ig várhatóan mintegy 50 ezren szereznének diplomát, közülük nagyjából 20 ezer hallgatónak nincs meg az ehhez szükséges nyelvvizsgája."

Kérdés, hogy a nem kevés diák által eddig befizetett 35 ezer forintos nyelvvizsga árát mennyi idő alatt utalják majd vissza, mert a diákok azt remélik, nem hónapokba telik majd az összeg visszaszerzése.