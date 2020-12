Itt az új üdvöske a magyar pláza piacon

A koronavírus-járvány egyik pozitív hozadéka, hogy felértékelődtek a biztonságos ingatlanbefektetési eszközök. Az iroda vagy a logisztikai terület mellé erősen felzárkózott a kiskereskedelmi ingatlanpiac egyik speciális szegmense, a strip mall. Annyira sikeres ez az üzletközpont-formátum (földszintes üzletsorok, nyitott parkolók, kapcsolódó alapszolgáltatást nyújtó vállalkozások egységei), hogy mára több hálózat (Stop.Shop, Parkcenter, Zone) is működik Magyarországon és nyereségesek.

„Nem gyakori, hogy piacra dobnak ilyen strip mallokat. Szűkös a kínálat és kevés a tulajdonosként fellépő piaci szereplő. Ám előfordul, hogy üzleti okokból, például portfólió tisztításra törekedve mégis megválnak egy egész hálózattól vagy egyetlen ilyen ingatlantól. Ez utóbbi történt Kecskeméten, ahol a Target Centert egy pénzügyi befektetőnek adta el a magán befektetői tulajdonos” – mondta Losonci György, a VLK Cresa tanácsadó cég kereskedelmi, befektetési szakértője, aki közreműködött a tranzakcióban.

Az intézményi befektetők szeme már jó pár éve megakadt a földszintes üzletsorokból kialakított központokon. A kínálati oldalt jelentősen befolyásolja a jelenleg 2023-ig érvényben lévő plaza-stop szabályozás, amely nagy mértékben lelassította az elöző évek fejlesztési hullámát.

A strip-mallok bérlői mixe rendkívül stabil, csak kis módosításokra van szükség éveken keresztül. Általában van egy-két mágnesbérlő (többnyire hipermarket/szupermarket és elektronikai vagy barkácsáruház), a többi alapvető szükségleteket kielégítő közepes méretű üzlet.

A szakértő szerint árukínálatuk és árfekvésük a középső kategóriákba tartoznak. S bár érzékelik az online vásárlások előretörését, aggodalomra nincs okuk, mert az alapvető élelmiszereket és szolgáltatásokat kínáló bérlők üzleteit, a járvány beköszönése óta is folyamatosan látogatják a vásárlók. A járvány miatti korlátozások pont ezeket nem, vagy csak kisebb mértékben érintették, s ezt az előnyt ki is használják.

„A befektetők azért is szeretik ezeket, mert a plázákkal ellentétben viszonylag kevés bérlőtől függ a központ sikeressége, általában 10-15 márka van jelen, legtöbbször nagy nemzetközi láncok egységei ezek, ami garanciát jelent a stabil működésre. A befektetés mérete, a kisebb centerektől a nagyobbakig, 10-30 millió euró körül van, ez belátható összeg. A stabilitás és a bizalom jele, hogy válság ide-válság oda, a bérlők, sok centerben több éves opciós hosszabbításokat hívtak le a közelmúltban, arra számítva, hogy a vásárlók továbbra is ugyanolyan tömegben és ugyanolyan költéssel látogatják ezeket az üzleteket, mint korábban. Vásárlói szemmel is biztonságos a strip mall mert a látogatók gyorsan eljutnak autójuktól a kiszemelt üzletekig és vissza, anélkül, hogy túl sok emberrel találkoznának.” – ecsetelte a befektetői szempontokat, Takács Péter a VLK Cresa befektetésekért felelős partnere.

A magyarországi strip mallok hozama az elmúlt években 6,5-8 százalék között mozgott. Ez mostanra körülbelül 7-9 százalék közé kúszott fel, de a VLK Cresa szakemberei úgy látják, hogy a járvány elmúltával tovább fog erősödni ezek vonzereje, s visszasimul az érték a járvány előtti időszakban megtapasztalt tartományba.

A magyar befektetési piac nagyon likvid, a helyét keresi a sok pénz, s folytatódik a tulajdonosi koncentráció és egyre nagyobb részben kerülnek központok magyar tulajdonosi körbe. A strip mallokat ma néhány cég és pénzügyi alap birtokolja, a vásárlási kedv erős és ez a jövőben is fennmarad. Idén már nem valószinű újabb tranzakció, de jövőre nem kizárt. Az is előfordulhat, hogy megint csak egy-két ilyen egység kerül új kézbe, egész strip mall hálózat egyelőre biztos nem kerül eladósorba.

Losonci György elmondta még, hogy a strip mallok üzemeltetői viszonylag kedvező helyzetben vannak a tekintetben, hogy egy plázával szemben sokkal egyszerűbb az üzemeltetési modell. Nincsenek például nagymértékű közös területek, hiszen minden üzlet a parkolók felé nyitott, legfeljebb egymás szomszédai az üzletsorban.

Az üzemeltetői kihívások azonban itt is jelentkeznek a legkorszerűbb technológiák és szolgáltatások kiépítésén, viszont a fejlődés itt is megindult: folyamatosan terjednek például az elektromos autókat kiszolgáló töltőállomások, illetve a kiskereskedelmi vendéglátóegységek diverzifikációja is folyik, kávézók, vagy „dirve-through” gyorséttermek megjelenésével.Közben a plázák helyzete azért is nehezedett ebben az üzletközpontok közötti versenyben, mert a kormányzat láthatóan semmit nem tett a klasszikus bevásárlóközpontok bérlőinek a megmentése érdekében. Igaz, a strip mallokban bérlőkért sem, de ez az előbbieket aligha vigasztalja.