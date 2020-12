Itt tartunk: háromból két teszteltnél kimutatják a koronavírust

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező . A területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

Az élelmiszerüzletekben, patikákban, drogériákban hétköznapokon 9 és 11 óra, hétvégén 8 és 10 óra között működik az idősek védett vásárlási idősávja, amikor csak a 65 év felettiek léphetnek az üzletekbe . Emellett azonban fontos tudni, hogy az idősek a védett vásárlási idősávon kívüli, más időpontban is vásárolhatnak.

Este 8 óra és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van érvényben, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges. Igazolásminta: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kijarasi-tilalom-alatti-munkavegzesrol-szolo-igazolas-letoltheto-igazolas-minta

A tájékoztatás szerint egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a cél a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések.

Az aktív fertőzöttek 20 százaléka, az elhunytak 23 százaléka, a gyógyultak 25 százaléka budapesti. Kórházban ápolnak 7884 koronavírusos beteget, közülük 662-en vannak lélegeztetőgépen. Az operatív törzs megjegyzése szerint a beazonosított fertőzöttek számában megjelennek a mentők által, a szűrőbuszokon, és a kórházi gyorsteszteléssel kiszűrtek is.

A ma közölt adatok az új esetszámot tekintve bizakodásra adnak okot, de ugyanez az elhunytak számának alakulásáról sajnos még nem mondható el. Kollégánk észrevétele szerint tovább emelkedett a teszteléseken kimutatott pozitív esetek aránya, az elmúlt 24 órában teszteltek 68,6 százalékánál mutatták ki a vírus jelenlétét. Vagyis három vizsgálatból kettő pozitív eredménnyel zárult. A teljes képhez tartozik, hogy elég régen, még október elejént végeztek ilyen kevés tesztet, mint most.

Az operatív törzs mai jelentése szerint 3951 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 221 073 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 154 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4 977 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 64 802 fő, az aktív fertőzöttek száma 151 294 fő.

