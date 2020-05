Jó hír Olaszországból: egyértelműen enyhül a járványhelyzet

A római kormány hétfő este egyeztet a tartományi elnökökkel a kereskedelemnek és a vendéglátásnak az eredetileg tervezettnél esetleg korábbi újraindításáról. A tartományok egy része kész korábban megnyitni az üzleteket, fodrászatokat, éttermeket és strandokat, miközben a kormány országos szabályozást szorgalmaz. Róma mindenképpen meg akarja várni az óvintézkedések május 4-től indított oldását követő járványadatokat, mielőtt tovább enyhítené a korlátozásokat. Az eredeti ütemezés szerint az olaszok május 18-tól már engedély nélkül közlekedhetnek, elhagyhatják városaikat és más tartományba is utazhatnak. Május 18-től megnyitnak a múzeumok és a templomok is.

A járvány halálos áldozatainak száma a tájékoztatás szerint így elérte a 30 739-t. Az emelkedés mértéke valamivel magasabb volt az egy nappal korábbi 165-nél. Az elmúlt 24 órában ugyanakkor mindössze 744 új fertőzöttet jelentettek. Az aktív fertőzöttek száma 836-tal mérséklődött az egy napja mért több mint 1500-as csökkenés után, így a legfrissebb adat szerint összesen 82 488 fertőzött van az országban. Közülük 13 539 embert kórházban kezelnek, az intenzív osztályokon pedig már ezer alá süllyedt a Covid-19-betegek száma. A gyógyultak száma túllépte a 106 ezret. A gyógyultakat és a halottakat is számolva az eddig diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 219 814-t Olaszországban.

