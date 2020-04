Joe Biden lesz Donald Trump demokrata kihívója

A CNN értesülései szerint visszalép az amerikai elnökválasztási versenyből Bernie Sanders. Ezzel egyértelműnek tűnik, hogy Joe Biden korábbi alelnök lesz a demokraták elnökjelöltje, mivel egyedül ő maradt versenyben. Az év eleje óta tartó előválasztási küzdelemben az egymás után visszalépő jelöltek mind Bident biztosították támogatásukról, így Sandersnek egyre kevesebb esélye volt arra, hogy ő legyen Donald Trump elnök kihívója a novemberre tervezett elnökválasztáson.

A hvg.hu cikke szerint esélyeit az is rontotta, hogy úgy kellett volna visszavennie a vezetést demokrata párti ellenfelétől, hogy a kampány a koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag leállt, így alkalma sem volt akár személyesen, akár más formában támogatókat szerezni. A hírre reagálva az amerikai tőzsdeindexek jelentősen emelkedtek.

A Demokrata Párt április 2-án még úgy döntött, hogy az új típusú koronavírus járványa miatt elhalasztja az elnökjelölt-állító konvencióját. A július közepére tervezett elnökjelölt-állító konvenciót az augusztus 17-ével kezdődő héten tartják. A helyszín változatlanul a wisconsini Milwaukee lesz. Ezen a konferencián döntenek hivatalosan a Demokrata Párt elnökjelöltjéről.

Már több mint 400 ezren fertőződtek meg, és 12 ezren haltak meg a járvány miatt az Egyesült Államokban. Szakértők szerint új gócpontok kialakulására lehet számítani Coloradóban és Washingtonban is. Kedd esti adatok szerint Kalifornia és New York mellett Illinois államban, Connecticutban, New Jerseyben, Floridában és Louisianában a legrosszabb a helyzet. Az amerikaiak kétharmadának olyan a munkája, hogy nem lehet otthonról végezni: a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a szálloda- és vendéglátóiparban, a közlekedésben a legkisebb a lehetőség az alkalmazkodásra a járvány miatt megváltozott környezethez.