Jóval nagyobb fizetést kapnak a vízügyesek

A vízügyesek rendkívüli munkabírásról és elhivatottságról tettek tanúbizonyságot a 2024-es árvíz idején is – idézte fel Czepek Gábor, kifejezve köszönetét. (MTI)

Kapcsolódó cikk Jutalmat kapnak az árvízi védekezésben résztvevők - vajon Magyar Péteréknek is jut belőle? Kétszázezer forint üti a markát annak, akit az állami szervek érdemesnek tartanak rá.

