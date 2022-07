Képtelenség megállítani a külföldről jövő használtautó áradatot 

2022 első félévében a Datahouse adatai szerint 68 965 import használt személyautó került hazai forgalomba Magyarországon, ami a tavalyi hasonló időszakban regisztrált 62 836 darabhoz képest 9,8 százalékos növekedést jelent.

„A használtautó-behozatalt továbbra is a szűkös újautó-kínálat tartja viszonylag magas szinten: az első félévben mindössze 57 ezer új személyautót helyeztek forgalomba, 11 százalékkal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. Azonban a használtautó-import is egyre komolyabb korlátokkal szembesül: a beszerzési országokban is egyre kevesebb az elérhető minőségi használt autó, mivel az ellátási gondok miatt az ottani vásárlók is a korábbinál nagyobb keresletet generálnak. A magyar importőrök helyzetét ráadásul tovább rontja a 400 forint körüli értéken ragadt euróárfolyam is.”