Képviselői fizetések: cikkünk nyomán megszületett a havi 115 milliót spóroló javaslat

A parlamenti képviselők fizetésére vonatkozóan másfél évvel ezelőtt változott meg a szabályozás, melynek értelmében az előző évi nemzetgazdasági átlag bruttó bér növekedésének megfelelő mértékben fog változni minden év márciusában a honatyák és -anyák juttatása. Ennek megfelelően áprilisban már 11,4 százalékkal magasabb fizetést vehettek fel a magyar képviselők.

Csak épp időközben berobbant a koronavírus-járvány, melynek gazdasági hatásai nagyon súlyosak lehetnek. Ennek kezelésében - ahogy azt egyszer Orbán Viktor is megfogalmazta - mindenkinek ki kell vennie valamilyen formában a részét. Ez azonban a jelek szerint nem teljesen vonatkozott az országgyűlési képviselőkre, akik külföldi kollégáikkal és több hazai településvezetővel ellentétben nem áldozták be fizetésük bizonyos hányadát.

Néhány nappal azután, hogy lapunk elsőként beszámolt a megemelt képviselői fizetésekről, egy erre vonatkozó törvénymódosító javaslat került a parlament elé. A dokumentumot három független képviselő, Szél Bernadett, Hadházy Ákos és Szabó Szabolcs jegyzi, és lényege, hogy a veszélyhelyzet idején a képviselők a tavalyi alapbérükre legyenek jogosultak függetlenül az idei emeléstől és attól is, hogy betöltenek-e más pozíciót.

Ez azt jelentené a gyakorlatban, hogy minden egyes parlamenti patkóban helyet foglaló képviselőnek havi bruttó 989 700 forinttal kellene beérnie. Ez talán Kövér László, házelnöknek jelentené a legnagyobb érvágást, hiszen az ő emelt fizetése kis híján eléri a bruttó 3 millió forintot.

A javaslat elfogadására azonban az elmúlt évtized tapasztalataiból kiindulva kevés esély mutatkozik. 2010 óta ugyanis egyáltalán nem jellemző, hogy a kétharmados Fidesz-KDNP többségű országgyűlésen átmennének az ellenzék részéről érkező javaslatok.

Bár javaslat ide vagy oda, a pártok már saját hatáskörben is intézkedtek. A DK pártigazgatója, Sebian-Petrovszki László az ATV-nek elmondta:

"Egyáltalán nem tartjuk időszerűnek a DK ezt nem is szavazta meg. Egyébként pedig az emelésből évek óta a DK-nak évek óta létező karitatív programját segítjük."

Az MSZP a mostani emelés összegét egy az egyben átutalja a szolidarítási alapjukba.

"Az MSZP képviselői eddig is felajánlották a fizetésemelésüket egy szolidarítási alapba melyből karitatív akciókat bonyolítottunk épp a legutóbb 15 millió forintból védőfelszerelést, tisztítószereket vásároltunk." - mondta Tóth Bertalan, pártelnök.

A Párbeszéd képviselői a megemelt fizetésükből segélyalapot hoznak létre, amelynek összegét teljes egészében a koronavírus-járvány károsultjainak megsegítésére és a védekezésre fordítják.

A Fidesz ezt a kérdést költségvetési általános elvonással tudta le. Az ATV-nek azt felelték, hogy "Fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy a pártok kivegyék a részüket a járvány elleni védekezésből és az idei állami támogatásuk felét befizessék a védekezési alapba. A Fidesz mintegy félmilliárd forinttal járult hozzá a védekezéshez, a képviselők pedig szerte az országban segítenek a rászorulóknak." Mint az ismert, a járványügyi alap egyik forrása a parlamenti pártok idei költségvetési támogatásából elvont 50 százalék, vagyis nagyjából 1,2 milliárd forint.

Vitán felül áll, hogy a fizetések emelése rendkívül szerencsétlen időpontban történt. Hiszen egyes képviselők úgy jutottak százezrekkel is magasabb keresethez, hogy közben a koronavírus-járvány miatt rengetegen veszítették el a munkájukat, sokak megélhetése és jövője vált bizonytalanná, vagy épp ha meg is maradt a munkájuk, lehet csak csökkentett munkaidőben, a korábbinál kevesebb fizetést kapnak. Talán joggal lenne elvárható egy ilyen helyzetben, hogy egy ország vezetése társadalmi szolidaritásból, a példamutatás jegyében a kritikus időszak alatt lemondjon az amúgy is kiemelkedő juttatásának bizonyos hányadáról. Ez a kormánypártok részéről egyelőre nem történ meg ellentétben az ellenzéki képviselőkkel, más országok honatyáival és magyar településvezetőkkel.