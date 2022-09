Kérdezzen ön is Bokros Lajostól Klasszis Klubunk csütörtöki rendezvényén!

Vége a nyárnak, amely kétségtelenül forró volt, de úgy tűnik, az ősz sem ígérkezik kevésbé hűvösnek. Politikai szempontból semmiképpen. Természetesen sejteni sem lehet, hogy az orosz-ukrán háború meddig tart, így azt sem, annak lehetnek-e további negatív hatásai a magyar gazdaságra. Mikor már így is van elég baj, most kapják kézhez a rezsicsökkentés csökkentése miatt augusztus 1-jétől már az átlagnál több áramot és gázt fogyasztók a korábbiaknál jóval kövérebb számokat tartalmazó számlájukat. Október 1-jéig még él az üzemanyagokra és egyes élelmiszerekre vonatkozó árstop, de hogy mit hoz a jövő, azt egyelőre homály fedi. Az is kérdés, szükség lesz-e további költségvetési megszorításokra, mekkora lehet az infláció és arra hogyan reagálhat a jegybank, s az elégséges lesz-e a pénzromlás megfékezéséhez.

Klasszis Klubunk következő vendége: Bokros Lajos.

Van tehát aktuális téma bőven. Ezért is hívtunk meg egy ismert szakembert, Bokros Lajos volt pénzügyminisztert, közgazdászt, egyetemi tanárt a Klasszis Klubunk következő adásába, hogy átbeszéljük vele a magyar gazdaságot jelenleg érintő témákat.

