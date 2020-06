Kéthavi csúcsra ugrott az új koronavírus-fertőzöttek száma az USA-ban

Sajtókonferenciáján Andrew Cuomo, New York állam kormányzója közölte, hogy a szabálysértőket komoly pénzbüntetéssel szankcionálják majd.

New York államban, Connecticutban és New Jersey-ben bejelentették, hogy csütörtöktől kötelezően 14 napos karanténba kell vonulniuk mindazoknak, akik olyan tagállamokból érkeznek, ahol ismét erősödik a járvány.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó újságíróknak nyilatkozva nem zárta ki, hogy a fertőzések szaporodásához a gazdasági élet újraindítása mellett az elmúlt napok tüntetéssorozata is hozzájárulhatott.

Csaknem valamennyi államban emelkedett az új fertőzéses esetek száma. A legtöbb fertőzöttet Kaliforniában, Texasban és Floridában azonosították. A nyugati parti Kaliforniában szerdán 7149 új esetet regisztráltak, a déli Texasban 5551-et, a délkeleti Floridában pedig 5511-et. Jelentősen nőtt a betegek száma Arizonában, Georgiában és Észak-Karolinában is.

