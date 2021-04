Kevés bank ösztönzi szabadnappal dolgozóit az oltásra

Az utóbbi hetekben látványosan szélesedett az oltásra hajlandók tábora Magyarországon. Míg március végén 3,7 millió volt a regisztráltak száma, április közepén már félmillióval több, 4,2 millió, jelenleg pedig 4,5 millió – akik csaknem kilenctizede, azaz több mint 3,9 millió már meg is kapta az első oltását, közülük közel 1,9 milliónyian pedig már a másodikat is.

Az oltási hajlandóság növekedése feltehetően részben a brit mutáns végzetes hatásaitól való félelemnek, részben pedig a kormány által belengetett újabb és újabb nyitási ígéreteknek tudható be.

Arról nincs (nem is lehet) statisztikai adat, mennyire járult hozzá a számok növekedéséhez, hogy egyes vállalatok maguk is elkezdték ösztönözni a dolgozóikat arra, hogy adassák be valamelyik vakcinát – már csak a jól felfogott érdekükből kifolyólag, miszerint a járvány hatására lehetőleg minél kevésbé akadjon meg a vírus miatt amúgy sem szokásos üzletmenetük, azáltal, hogy a fertőzés miatt esetleg rövidebb-hosszabb időre betegszabadságra kényszerülnek az alkalmazottjaik.

Eltérő megközelítések. Fotó: MTI/Vajda János Eltérő megközelítések. Fotó: MTI/Vajda János

Néhány napja az Erste Bank hozta nyilvánosságra, hogy „extra szabadnappal jutalmazza az oltakozókat. A pénzintézet minden munkavállalója, aki beadatta magának a Covid-19 elleni védőoltást, plusz pihenőnapot kap. Azon kollégák esetében, akik otthonról is tudnak dolgozni, ez egy ráadás szünnapot jelent, míg azok a munkavállalók, akiknél a home office nem megvalósítható (például a fióki dolgozóknál), plusz két napot ír jóvá a bank. A szabadnapokat a védettséget igazoló plasztikkártya kézhezvétele, illetve bemutatása után lehet igényelni, kivenni pedig idén év végéig (vagy folytatólagosan 2022. januárjában) kell.”

Megkérdeztük a többi bankot, ők is serkentik-e dolgozóikat az oltásra, és ha igen, milyen formában.

A válaszokból kiderül, hogy csak kevesen követik az Erste példáját.