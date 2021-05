Kezdenek nagyon elszállni az építőanyagárak, hogy lesz így olcsóbb a lakás?

Az áremelési törekvések intenzitása májusban tovább emelkedett az előző hónaphoz képest (a szezonálisan kiigazított adatok alapján). A kiigazítás nélküli adatok is az áremelési szándékok valamelyes növekedését mutatják: az áremelést tervezők aránya az áprilisi 39 százalékról májusra 43 százalékra bővült, míg az árcsökkenésre számítóké maradt 4 százalék - közölte lapunkkal a GKI, amely kutató intézet rendszeresen figyeli és letapogatja ezeket a szándékokat a szektor vállalatainak körében.

A nagy állami építkezések fellendítették az építőipart, de el is szívnak sok munkaerőt (fotó: Mester Nándor) A nagy állami építkezések fellendítették az építőipart, de el is szívnak sok munkaerőt (fotó: Mester Nándor)

A KSH adatai szerint az építőiparban a termelői árak 2021 első negyedévében 7 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. Becslések szerint a kereskedők idén további 5-10 százalékkal is emelni fogják az árakat, részben amiatt, hogy a felhasznált alapanyagok mintegy negyede külföldről érkezik, s a március végéig jelentősen, a 370-es történelmi mélypont közelébe romlott forint/euró árfolyam miatt folyamatosan egyre többet kellett kiadni ezekért az anyagokért. Mindez az új lakásokat is drágítja, egyben növeli a felújítási költségeket is.

Az acél, a bitumen és a cement jelentős áremelkedése miatt az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) a kormányhoz fordult segítségért. Kérve, hogy mivel az európai termelők egy része súlyos kapacitásgondokkal küzd és a szállítások is akadoznak, a kormány igyekezzen Európán kívüli, főleg ázsiai és távol-keleti forásokat bevonni.

Egyébként az építőipari nyersanyagok és építőanyagipari termékek drasztikus áremelkedése globális jelenség, az Európai Unió valamennyi tagországában gondot okoz. Ezért az ÉVOSZ úgy gondolja, hogy a helyzet kezelésében az uniónak is fontos szerepe van.

A drágulás tehát nem magyar sajátosság. Lengyelországban például a vártnál nagyobb mértékben nőttek a termelői árak áprilisban éves összevetésben: a lengyel statisztikai hivatal szerint éves szinten a várt 4,9 százaléknál jelentősebben, 5,3 százalékkal, a márciusi 3,9 százalékos emelkedés után.